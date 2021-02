Anda Adam și-a scos sânii la zăpadă pe partia de ski. Mai mulți privitori de frumos s-au ciocnit intre ei bulversați

Cantareata Anda Adam, de 40 de ani, le-a impartasit fanilor o fotografie foarte indrazneata si extravaganta pentru partia de ski, care s-a viralizat in scurt timp, fiind considerata una din cele mai sexy poze "de pe pârtie" in România.

Imaginea a alimentat multe comentarii, intre ele si cateva ale unor "privitori de frumos" care si-au adus aminte ca au vazut-o pe Anda Adam pe partie si au povestit ca dupa ce mai multi fani au recunoscut-o si au intors capetele in timp ce se "dadeau pe partie" nu au fost atenti si s-au ciocnit intre ei, fiind de-a dreptul bulversati. De asemenea imaginea a fost comentata si ca fapt de cancan, in sensul ca vedeta s-ar simti singura, in cautarea unui partener.

Numai ca, la sfarsitul anului trecut, Anda Adam a pus capat tuturor speculatiilor privind un eventual divort de Claudiu Sorin Nicolescu. Concurenta de la "Ferma: Oraseni vs Sateni" a facut noi declaratii despre casnicie si motivele pentru care ar pune capat mariajului de barbatul alaturi de care are o fetita. Blondina a sustinut ca are o familie foarte frumoasa si a negat orice fel de ruptura de partenerul ei de viata.