Andra Maruta, mesaj subliminal pentru Mihai Bendeac dupa ce actorul a remarcat un detaliu intim

Mihai Bendeac a socat opinia publica dupa ce a afirmat mai multe lucruri despre Andra Maruta. Prezent in show-ul de televiziune ''iUmor'', Mihai Bendeac a marturisit ca are fetishuri cu picioarele vedetelor. Acesta a remarcat ca pe wikifeet, Hilary Duff are cele mai multe fotografii.

Ei bine, nu a trecut multa vreme si Andra i-a trimis un mesaj subliminal lui Mihai Bendeac. "Cei care ma cunosc spun adesea ca nu pot ascunde ce simt. Ca mi se citeste pe chip. Ia sa vedem: ce scrie acum, ce ascunde zambetul asta?", a scris Andra pe pagina sa de socializare, in dreptul unei fotografii in care zambeste cu subinteles.