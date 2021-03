Angelina Jolie face dezvăluiri la cinci ani de la divorţul de Brad Pitt: "Nu ştiu dacă sunt fericită"

Au trecut aproape cinci ani de când şi-a luat „Adio!" de la tatăl celor şase copii ai ei, Brad Pitt (57), însă Angie (45) dă semne tot mai evidente că suferă în continuare.

„Nu ştiu dacă sunt ferici­tă. Ultimii ani au fost destul de dificili", a recunoscut ea în interviul de-o sinceritate dezarman­tă pe care l-a acordat celor de la Vogue. Celebra revistă a publicat, pe 5 februarie, două coperte cu superstarul hollywoodian, pentru ediţia britanică din martie, iar pictorialul care ilustrează interviul a fost realizat chiar acasă la divă. Asemenea expunere este de apreciat din partea actriţei atât de discrete în ultima perioadă. Foto­grafiile cu superba vedetă sunt încântătoare, mai ales în cadrul de vis pe care-l formează curtea vastă ce încon­joară vila ei de 25 de milioane de dolari din Los Angeles. Însă declaraţiile pe care le-a făcut Jolie au stârnit la fel de mult interes din partea presei internaţionale şi a pu­blicului larg.

Angelina e încă "o rană deschisă", care face efor­turi pentru a se vindeca, dar n-a încheiat încă acest pro­ces îndelungat: „M-am concentrat pe vindecarea famili­ei. Încep să îmi revin, să simt cum se topeşte uşor gheaţa şi cum sângele începe să-mi pompeze iar în vene. Dar n-am încheiat procesul. Nu sunt încă în acel stadiu. Însă plănuiesc să ajung într-un stadiu fericit al vieţii mele. De-abia aştept să fac 50 de ani! Am impresia că voi atinge apogeul după ce voi împlini această vârstă! Cu toate că, zilele trecute, când ne jucam pe trambulină, copiii mi-au spus să mă dau jos imediat ca să nu mă rănesc. Atunci mi-am dat seama cum, până mai ieri, jucam în filme de acţiune, iar acum mă atenţionează copiii să am grijă să nu mă lovesc."

Timpul nu stă în loc nici măcar pen­tru Angelina Jolie, iar copiii ei gata crescuţi - Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) şi gemenii Knox şi Vivienne (12) - sunt dovada acestui lucru. De fapt, sunt principala preocu­pare a vedetei. Angie îşi petrece pandemia cu ei şi aproape numai cu ei. Mad s-a întors acasă de la facultate şi face cursurile online, Pax e în anul terminal, însă nu poate experimenta asta împreună cu colegii lui decât de la distanţă, iar Zahara a dat examen pentru a-şi lua carnetul de şofat alături de un instructor îmbrăcat în costum medical şi cu măşti pe faţă.

Totul este diferit acum şi pentru familia ei, însă întreaga experienţă de-a trece împreună printr-o pan­demie i-a făcut pe toţi mai umani. Cel puţin asta susţine cea care ar prefera să vorbească la nesfârşit despre odorurile ei şi să evite intru­ziunea în propria viaţă.

Totuşi, a adus vorba, în cel mai recent interviu al ei, despre proiectele şi colaborările pe care le are în desfăşurare în acest moment. O să publice cât de curând o carte educaţională pentru copii şi tineri, Know Your Rights (And Claim Them) - n.r. Cunoaşte-ţi drepturile (şi cere-le) - , iar filmul Eternals cu supereroi, în care apare într-un costum mulat auriu, e lansat pe 12 februarie în Marea Britanie: „Nu m-aş fi închipuit să umblu într-un costum auriu la 40 şi ceva de ani, dar e o nebunie frumoasă, mă gândesc."

În plus, se pregăteşte că regizeze Unreasonable Behavio­ur, un film biografic despre fotograful de răz­boi Don McCullin, printre toate orele pe Zoom ale copiilor şi propriile încercări de a-şi găsi liniştea sufletească. „Dacă-mi poate spune ci­neva cum să mă destind, l-aş asculta cu mare plăcere", a recunoscut diva în Vogue. „Eu n-am învăţat niciodată să fac asta şi acum, la 45 de ani, am decis că nici nu voi şti vreodată cum să ajung să mă relaxez."

În afara activităţii sale profesionale prea puţin spectaculoase faţă de succesele răsunătoare cu care ne obişnuise, Angelina stă închisă în casă în cea mai mare parte a timpului, iese doar ca să mai facă nişte cumpărături cu copiii şi ia contact numai cu avocaţii care-i gestionează eternul divorţ de Brad Pitt şi cu echipa care-o ajută în proiec­tele ei filantropice.

„E, mare parte a timpului, singură", conchide un apropiat de-ai vedetei în revista americană Star, altă publicaţie care ia la bani mărunţi viaţa actuală a vedetei. Şi nu pandemia e de vină pentru viaţa retrasă pe care o duce Jolie în prezent. Angie s-a au­toizolat încă de la finele anului 2016, după ce s-a despărţit de cel de-al treilea soţ al ei. Ta­tăl copiilor ei îşi vede bine-mersi de viaţa lui, mergând prin vacanţe (la începutul anului, a făcut snorkeling cu basistul de la Red Hot Chi­li Peppers) şi încercându-şi norocul cu june precum Nicole Poturalski, un model superb, aflat într-o căsnicie deschisă cu altcineva.

În schimb, actriţa, care a ajuns să cântărească doar 44 kg şi să-şi piardă astfel formele ca­re-au consacrat-o ca sex simbol, nici nu vrea să audă de un nou bărbat în viaţa ei. Ca să uite de asemenea tentaţii sau, mai bine spus, complicaţii, s-a apucat de Yoga şi aprofun­dează tehnica de a-şi transforma energia se­xuală în putere creativă. Mai mult, vedeta care şi-a etalat, în trecut, preferinţele bisexuale fără pic de rezervă şi-a stabilit, post-divorţ, o singură prioritate - copiii.

Şi, tocmai în ciuda faptului că s-a dedicat atât de mult familiei, ne uimeşte părerea pe care o are cu privire la cât de pricepută e ca mamă: „Am impresia că-mi lipsesc toate calităţile pentru a fi o mamă tradiţională, care stă acasă cu copiii. Îmi iese treaba doar pentru că copiii sunt foarte flexi­bili şi mă ajută, dar nu mă pricep deloc la aşa ceva." Mai departe în interviul ei revelator din Vogue, Jolie a dat de bănuit c-a întâmpinat cândva greutăţi în ceea ce priveşte maternitatea: „E o mare chestie dacă mă ac­ceptă, ştiţi? Acest aspect e important pentru mulţi părinţi, însă devine crucial mai ales dacă ai copii adoptaţi. Şi ei trebuie să te aleagă pe tine, nu numai invers."

Cele mai recente dezvăluiri ale divei oferă o adevărată surpriză. „Sunt mult mai plictisitoare decât ar crede lumea... Sunt ca o tocilară...", insistă Angelina care a făcut pe nesimţite trecerea "de la heroină la eroină", cum spun americanii, şi a lăsat în urmă anii sălba­tici, în care drogurile şi sexul îi dominau existenţa. Acum e prezentabilă în ţinutele ei sobre, ţinând discursuri emoţionante despre cum poate salva lumea. Odinioară ne uimea cu apucăturile ei punk-rock şi apetitul sexual insaţiabil: „Sincer, îmi place oricine. Îmi plac fetele băieţoase, băieţii efeminaţi, persoanele voluminoase sau slabe", ne uimea ea, în urmă cu ani buni.

Şi nu era nicio bravadă, doi dintre cei trei foşti soţi ai ei au confirmat deschide­rea pe care o avea Jolie pentru experienţele fierbinţi: în 2000, Billy Bob Thornton a recu­noscut, chiar pe covorul roşu, că tocmai fă­cuse sex cu Angelina în maşină, în drum spre evenimentul la care se aflau, iar ea îl muşca uşor de buză în timp ce el făcea şocanta declaraţie. Şi Brad Pitt ne-a asigurat via NY Post, în 2012, că partenera lui de-atunci era „încă obraznică din punct de vedere sexual".

În acelaşi an, Angie s-a lăudat, la CBS News, că rămăsese o „fată rea", în ciuda maternităţii, apoi a vorbit cu nonşalanţă despre plăce­rea de-a face sex în timpul sarcinii. Iar, când n-a fost implicată în nicio idilă serioasă, tot ea a recunoscut că s-a iubit cu modelul Jen­ny Shimizu sau şi-a dat întâlniri intime, prin camere de hotel, cu iubiţi ocazionali precum Colin Farrell. „Simt că am trecut prin destule...", pune ea punctul pe i, făcând referire la greutăţile re­cent întâmpinate, nu la cele care i-au zdrun­cinat tinereţea.

„Încerc să fiu încrezătoare. Cred că am descoperit cu toţii acest lucru în pandemie." Deţinătoarea unei averi de 120 de milioane de dolari tocmai ce a scos la licitaţie, pe 2 februarie, un tablou pe care-l avea într-una dintre locuinţele ei. Singurul tablou pictat de Winston Churchill în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, evaluat la 3,4 milioane de dolari. Îl cumpărase în 2011 şi nu mai ştia ce să facă cu el prin casă.

Casa în care a fotografiat-o Vogue şi pe care a cumpărat-o în 2019 i-a scos din bancă 25 de milioane de dolari.Recunoaste ca s-au dus vremurile în care îi cumpăra lui Brad un co­pac de 200 de ani, un elicopter de 1,6 milioane de dolari sau maşina de scris pe care Ernest Hemingway a scris "Pentru cine bat clopotele", ca dar de nuntă! Intreţinerea celor şase copii ai lor nu e nici ea prea ieftină! Numai bonele lor au costat, într-un an, 900.000 de dolari. Responsabilităţile financiare n-o ocolesc pe Angie, însă cu siguranţă că le face faţă.