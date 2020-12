Antrenoare erotică dă sfaturi cuplurilor: "Intimitatea şi sexul sunt ca hrana si apa, sunt vitale!"

Molly Spock a fost chelneriţă o perioadă, însă la începutul pandemiei de SARS-CoV-2 şi-a pierdut slujba. Molly, care încă de când era mică ura senzaţia hainelor pe piele, preferând să stea dezbrăcată atunci când era acasă, s-a adaptat repede.

Este instructor de yoga şi a început să includă în şedinţele sale şi antrenamentul sexual. Mai mult, ea face şi sesiuni de îmbrăţişări. Preţul pentru o oră de îmbrăţişări este de 100 de dolari, în timp ce sesiunile de antrenament sexual costă 100 dolari ora la telefon sau 200 de dolari pe oră dacă sesiunea este faţă în faţă. Tânăra de 32 de ani din Los Angeles a devenit adeptă a nudismului acum 11 ani, când a vizitat o staţiune de nudişti din Palm Springs, California, petrecându-şi numeroase zile jucând tenis şi mâncând goală.

După cum spune Molly Spock, fiica sa Joey, care are trei ani, este opusul ei până în prezent, micuţa adorând să poarte haine. Conform lui Molly, o simplă îmbrăţişare are foarte multe calităţi curative. De câţiva ani, Molly Spock frecventează plajele de nudişti din sudul Californiei. Tânăra i-a spus partenerului său Louis (34 de ani) încă de la începutul relaţiei lor că preferă să stea dezbrăcată, iar acesta a început şi el după o perioadă să practice nudismul.

"Schimbarea de job, de la chelneriţă la antrenoare de sex şi îmbrăţişări profesioniste, a fost una uimitoare. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu chelneriţă. Îmi iubesc noul job. Iubesc să vorbesc despre sex. Este tema mea preferată de discuţie cu toată lumea. Şi cinele devin mai interesante când vorbesc despre sex. Mă întorceam de la una dintre plajele mele preferate de nudişti şi am oprit cu prietenul meu să luăm prânzul. Am început să ne gândim la ce slujbă ar fi bună şi plăcută pentru mine. Ne-am gândit la un job legat de lucrul cu corpul, de motivarea oamenilor. Şi apoi am început să mă gândesc diferit, la o piaţă de nişă, iar asta m-a dus la îmbrăţişări şi antrenament sexual.", spune Molly.

"Intimitatea şi sexul sunt ca hrana şi apa, sunt vitale pentru existenţa noastră. Atunci când ne naştem suntem puşi în braţele mamei. Suntem imediaţi înconjuraţi cu atingeri şi afecţiune, iar asta continuă pentru mare parte a copilăriei noastre. Cred că atingerile ne ajută să ne formăm ataşamentul faţă de oamenii cei mai dragi nouă. Eu sunt o femeie foarte sexuală. În general mă conectez cel mai bine cu cineva care are aceeaşi energie sexuală ca mine. Clienţii mei pleacă de fiecare dată mai încrezători legat de problemele lor după ce terminăm sesiunile.", adauga antrenoarea de erotism.

"Cel mai important sfat este acela de a comunica. Nu vă asumaţi faptul că vă cunoaşteţi partenerul complet. Chiar dacă sunteţi împreună de peste 10 ani, v-aţi schimbat mult amândoi. Fiţi curioşi şi puneţi-vă unul altuia întrebări delicate. Întrebaţi-vă unul pe celălalt dacă sunteţi satisfăcuţi din punct de vedere sexual sau dacă aţi dori să încercaţi ceva pervers. Ascultaţi-vă cu încredere unul pe celălalt. E esenţial să fiţi prezenţi 100% unul faţă de celălalt. Când te îmbrăţişezi cu partenerul, adopţi spaţiul lui şi viceversa. Poţi să te uiţi în ochii partenerului în timp ce vă îmbrăţişaţi. Cred că toţi ar trebui să ne face timp mai mult să îi îmbrăţişăm mai des pe cei pe care îi iubim.", conchide Molly.