Arnold Schwarzenegger a anuntat ca "se simte fantastic" dupa o operatie pentru inlocuirea unei valve aortice

Actorul si politicianul Arnold Schwarzenegger (73 de ani) a anuntat vineri, 23 octombrie 2020, pe Twitter, ca se recupereaza, publicand o fotografie din spital. El a scris ca s-a plimbat pe strazile din Cleveland dupa operatie. Nu a precizat cand a avut loc interventia chirurgicala.

"Multumesc echipei medicale de la Cleveland Clinic, am o noua valva aortica care merge cu noua mea valva pulmonară de la ultima operatie", a spus actorul. "Ma simt fantastic si am mers deja pe strazile din Cleveland si m-am bucurat de statuile voastre uimitoare. Multumesc fiecarui doctor si asistenta din echipa mea!".

In 2018, Schwarzenegger a fost operat la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles pentru a inlocui o valva pulmonara din 1997 din cauza unui defect cardiac congenital. Schwarzenegger,care a fost guvernator al Californiei in perioada 2003-2011, a revenit in franciza "Terminator" pentru al saselea film, "Terminator: Dark Fate", care a fost lansat anul trecut si care a generat incasari de box office de 261 de milioane de dolari la nivel international.