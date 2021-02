Batută măr de Ilie Năstase și plecată la mănăstire Ioana s-a întors in brațele fostului tenismen

Au venit vremuri mai bune pentru cuplul Ioana si Ilie Nastase. Cei doi amorezi s-au intalnit la un restaurant de fite din Bucuresti pentru a pune capat conflictului iscat la inceputul lunii ianuarie.

Atunci, fostul tenismen a fost acuzat de sotia sa ca batut-o. Mai mult decat atat, ea a cerut si ajutorul politiei. "Nu se poate spune ca ne-am impacat. Eu l-am iertat pe Ilie. Locuim separat, insa nu as putea sa il las cand el are nevoie de ajutorul meu. E o chestie de empatie. Da, ne-am vazut, am luat masa impreuna, apoi am plecat", a spus Ioana Nastase pentru click. Pentru a se linisti, sotia lui Ilie Nastase s-a retras pentru cateva zile la Manastirea Prislop.