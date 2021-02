Bianca Drăgușanu si Covidul: "Mi s-au oferit bani să spun că am coronavirus acum opt luni!"

Bianca Drăgușanu aruncă în aer pandemia de Covid. Vedeta spune că i s-au oferit bani pentru a spune că are virusul, însă a refuzat. Reacția Biancăi vine după ce în weekend aceasta a chefuit într-o locație de lux din București, locație în care poliția a descins și a dat amenzi.

"Am auzit eu că printre vedete se practică. Mi s-a oferit o sumă de bani să spun că am coronavirus și nu am vrut. Se întâmpla în urmă cu opt luni. Nu vreau să dau detalii, doar vreau să spun că se exagerează de ambele părți. Ce se întâmplă în momentul de față e o exagerare. Virusul se exagerează cu promovarea lui și autoritățile exagerează cu restricțiile", a declarat Drăgușanu, la România TV.