Bittman despre Sosoaca: "Daca mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Sosoaca eram Suedia!"

"Daca mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Sosoaca, eram Suedia, nu Romania!. Eram departe de tot", a declarat Dan Bittman intr-un interviu acordat Adrianei Bahmuteanu.

In cadrul discutiei cu Bahmmuteanu, Bittman a fost intrebat ce parere are despre senatoarea Sosoaca, iar artistul nu s-a sfiit sa-i aduca laude. "Ah, da, o salut si, uite, beau un pahar de vin in cinstea ei! Daca mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Sosoaca, eram Suedia, nu Romania! Eram departe de tot...". Bittman sustine ca senatoarea se lupta pentru "drepturile romanilor", dupa ce acestia si le-au uitat: "Romanii au uitat sa-si ceara drepturile, nu stiu nici ce drepturi au. Unii sunt deranjati de modul in care ea se exprima.

Ea e femeie, iar in Romania misogina femeile trebuie calcate in picioare, dar este o femeie care cunoaste legile, este o femeie care apara legile si vorbeste in numele legii. Suntem intr-o tara, Romania, in care nimeni nu apara legea in fata autoritatilor. Nu avem o lege a raspunderii prezidentiale - pentru ca presedintele incalca legea in fiecare zi", a mai spus Bittman.

Potrivit sursei amintite, cantaretul o considera pe senatoarea Sosoaca "un adevarat avocat al poporului!". "Altii dau cu invective in ea.... Pentru ca... e pe interese, intreaga presa e pe interes, e platita... presa libera e o poveste. Fara indoiala Diana Sosoaca este un inceput, imi pare rau ca cei din fostul partidul ei nu au stiut sa renunte la orgolii. Diana Sosoaca trebuia mentinuta, pentru ca face treaba. Ea face treaba, face pentru popor, ea este un adevarat avocat al poporului! Uite, poate facem o miscare civica, o invitam si pe Diana Sosoaca si facem o miscare civica adevarata", a mai spus Bittman.