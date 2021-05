Bomba-calorica! Dr. Mihaela Bilic, despre super-foods: "Doar 25 de grame. Este echivalentul unei pulpe de pui cu garnitură cu tot"

Nutriţionistul Mihaela Bilic ne ajută să nu cădem în capcana consumului de fructe sănătoase, e drept, dar care trebuie consumate cu moderaţie. Fructele oleaginoase sunt alimente pe care le consumăm cu mare plăcere de fiecare dată şi sunt şi sănătoase. Problema intervine, în schimb, atunci când ignorăm cantitatea, avertizează nutriţionistul Mihaela Bilic.

Denumite super-food, sunt pline de nutrienti, însă, avem tendinţa să abuzăm: migdale, nuci, caju, fistic, seminţe etc., produse pe care le consumăm cu foarte mare plăcere, însă uneori iraţional. „De ce? Pentru că, «ce e mare lucru să mânânci o mână de migdale?». Însă, atenţie, ea înlocuieşte o masă. Avem aici doar 25 de grame, un pumn mic, şi peste 200 de calorii. Asta este echivalentul unei pulpe de pui cu garnitură cu tot. Şi noi le putem mânca în câteva secunde şi apoi zicem: ce mare lucru am mâncat?", spune Mihaela Bilic. Nutriţionistul explică pe înţeles ce anume face din aceste produse să fie considerate super-food.

„Tot ce înseamnă fructe oleaginoase, indiferent că e vorba de migdale, nuci, alune, fistic, caju, seminţe, sunt un fel de super-food. Adică în ele planta concentrează tot ce e mai bun pentru o nouă generaţie. Şi atunci, acolo avem mai mult de jumătate din compoziţie grăsimi vegetale, 25% proteine vegetale, avem şi carbohidraţi între 10-15%, avem multe fibre, foarte puţină apă, pentru că, nu-i aşa, o sămânţă nu trebuie să îngheţe peste iarnă, şi avem concentrate calorii din belşug. În medie, vreau să calculaţi, cam 600 de calorii pe suta de grame. Şi, atenţie, nu contează dacă aceste oleaginoase sunt crude sau coapte, prăjite, pentru că diferenţă mare de calorii nu este, este doar chestiune de gust şi de preferinţe", explică nutriţionistul.

Nutriţionistul ne explică în continuare de ce e bine să analizăm cu atenţie informaţiile menţionate pe etichetă. Vom observa, spre exemplu, că nu există diferenţe foarte mari în ceea ce priveşte numărul de calorii între fructele crude şi fructele prăjite. Dacă migdalele coapte au 610 calorii/100 grame produs, cele crude au 620 calorii/100 grame. Fisticul ne aduce aport şi mai mare de calorii, 765/100 grame, iar miezul de nucă - 716 calorii. Ce are, în schimb, miezul de nucă, spune nutriţionistul, şi nu au celelalte produse similare este conţinutul de Omega 3.

„Miezul de nucă are acizi graşi nesaturaţi Omega 3", spune nutriţionistul, avertizând însă, când vorbim de nucă, asupra conţinutului mare de grăsimi. "Deşi pe unele pachete veţi vedea 30 de grame, pe altele 50 de grame, eu vă spun: 25 de grame este suficient, pentru că o gustare din punct de vedere al nutriţiei se prepusune că ar trebui să aducă aproximativ 150 de calorii, or 25 grame de oleaginoase au deja 200. Deci depăşeşte o gustare recomandată în norme. 25 grame înseamnă peste 200 calorii, aş spune. Dacă vreţi un calcul mai simplu, fiecare bob din ăsta are 10 calorii. Dacă mâncaţi 10 migdale, gata suta de calorii."

Există anumite „trucuri" pe care le putem folosi pentru a ne stăvili pofta. Unul dintre acestea este acela de a pune porţia potrivită de fructe sau seminţe într-un vas mic, potrivit pentru cele 25 grame. Ne ajută şi să cumpărăm produse ambalate în cantitate mică, altfel „vă veţi opri când s-a terminat punga", spune nutriţionistul Mihaela Bilic. Seminţele ar trebui să le cumpărăm în coajă, la fel şi alunele. „Alegeţi varianta în coajă, pentru că orice lucru ne întârzie un pic şi ne pune frână la această impulsivitate alimentară ne dă şansa să mâncăm mai puţin", conchide nutriţionistul.