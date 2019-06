Brigitte și Pastramă se „tunează" pentru nuntă. Ce retușuri le-au cerut medicilor esteticieni

Florin Pastrama si Brigitte, deveniți celebri după emisiunea Ferma Vedetelor, vor să arate cât mai bine la nunta lor, motiv pentru care nu s-au sfiit să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni.

Brigitte și Pastramă se pregătesc de nuntă și au trecut la tunat. El și-a făcut implant de par. Cei doi proaspăt însurăței au ales să meargă să-și rezolve și ultimele „imperfecțiuni" pe care le aveau, pentru viață pe care urmeză să o înceapă împreună.

Florin la cei 40 de ani ai săi a început să aibă probleme cu părul care îi pică, iar Brigitte era puțin nemulțumită de sprâncenele pe care și le-a implantat în urmă cu 4 ani în Germania. Amândoi au mers în Turcia pentru a-și face ultimele ajustări înainte de nuntă dar Brigitte și-a dorit că esteticienii să facă tot posibilul că lui Florin să i se facă implant de par fără să fie ras total in cap.

Puși pe glume cei doi au râs puțin unul pe seama altuia, Florin sugerându-i doctorului să-i faca buzele mai mici lui Brigitte iar ea după ce l-a văzut ras complet aproape că a început să plangă și a zis cș nu mai vrea sa facă nunta.

„Din Ferma am probleme cu parul si la insistentele ei, Brigitte mi-a zis ca vrea sa nu mai am problemele astea. O sa ne operam amandoi in acelasi timp." a declarat Florin Pastrama.

Brigitte, cea care l-a convins pe Pastramă sa-și facă implantul e nemultumită de ritmul rapid în care îi cade parul. „Mereu când îl spăl pe cap îi cad câte 100 - 200 de fire de păr. Sună pe altcineva să vină să te spele pe cap, pe Otniela. Îți dau numărul de telefon?", l-a persiflat ea pe viitorul soț.