Bruce Springsteen a fost pus sub acuzare pentru ca a condus sub influenta alcoolului

Cantaretul american Bruce Springsteen este pus sub acuzare pentru ca a condus sub influenta alcoolului si pentru ca a consumat alcool in apropierea unui parc national, relateaza BBC.

Springsteen a fost arestat in New Jersey in urma cu trei luni, pe 14 noiembrie, si pus sub acuzare, au spus autoritatile. In aceeasi zi, el a fost prins ca a consumat alcool in apropierea unui parc national. Un purtator de cuvant al National Park Service a spus ca Springsteen, in varsta de 71 de ani, a fost "cooperant pe parcursul procedurii". El urmeaza sa se prezinte in fata unui tribunal in urmatoarele saptamani, a scris TMZ.

Supranumit "The Boss", cu o cariera de peste 50 de ani, muzicianul a lansat toamna trecuta al 20-lea album de studio, "Letter to You". Arestarea lui a avut loc la cateva saptamani dupa asta. Springsteen a fost si protagonistul unei reclame pentru Jeep care a fost difuzata, duminica, in timpul Super Bowl. In clipul intitulat "The Middle", el vorbeste despre reunirea Americii divizate. Dupa aparitia acestor informatii, reclama a fost inlaturata de pe contul de YouTube al Jeep.