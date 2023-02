Câștigătorii premiilor Grammy 2023 - Care este cel mai bun cântec al anului

Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători la cea de-a 65-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy.

GENERAL:

- Albumul anului: "Harry's House" - Harry Styles

- Înregistrarea anului: "About Damn Time" - Lizzo

- Cântecul anului: "Just Like That" - Bonnie Raitt

- Cel mai bun artist debutant: Samara Joy



POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Unholy" - Sam Smith & Kim Petras

- Cel mai bun album pop vocal: "Harry's House" - Harry Styles

- Cea mai bună interpretare pop solo: "Easy on Me" - Adele

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: "Break My Soul" - Beyonce

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "Renaissance" - Beyonce

ROCK:

- Cel mai bun cântec rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

- Cea mai bună interpretare rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

- Cea mai bună interpretare metal: "Degradation Rules" - Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

- Cel mai bun album rock: "Patient Number 9" - Ozzy Osbourne

ALTERNATIV:

- Cea mai bună interpretare alternativ: "Chaise Longue - Wt Leg

- Cel mai bun album alternativ: "Wet Leg" - Wet Leg

R&B:

- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: "Plastic Off the Sofa" - Beyonce

- Cea mai bună interpretare R&B: "Hrs & Hrs" - Muni Long

- Cel mai bun cântec R&B: "Cuff It" - Beyonce

- Cel mai bun album R&B: "Black Radio III" - Robert Glasper

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Mr. Morale & The Big Steppers" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: "The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

- Cel mai bun cântec rap: "The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare de rap melodic: "Wait For U" - Future Ft. Drake & Tems

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: "Live Forever" - Willie Nelson

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Never Wanted To Be That Girl" - Carly Pearce & Ashley McBryde

- Cel mai bun cântec country: "Til You Can't" - Cody Johnson

- Cel mai bun album country: "A Beautiful Time" - Willie Nelson.