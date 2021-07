Cantareata Dua Lipa, data in judecata dupa ce a publicat pe Instagram o fotografie cu ea realizata de paparazzi. Suma uriasa ceruta de fotograf

Cantareata engleza Dua Lipa a fost data in judecata dupa ce a publicat pe Instagram o fotografie cu ea realizata de paparazzi, informeaza BBC.

Potrivit documentelor depuse la o curte de justitie americana, vedeta a fost surprinsa in februarie 2019, intr-un aeroport, asteptand la coada, apoi a publicat imaginea pe reteaua de socializate "fara permisiune sau autorizatie". Integral Images a transmis ca Lipa a profitat de pe urma fotografiei, pentru ca pagina sa de Instagram este o unealta de marketing pentru muzica ei. Sunt cerute despagubiri in valoare de 150.000 de dolari si este solicitat un proces cu juriu.

Compania solicita si emiterea unui ordin care sa o impiedice pe artista sa mai comita acte de incalcare a drepturilor de autor si plata cheltuielilor de judecata. Dua Lipa a publicat fotografia pe contul sau de Instagram pe 7 februarie 2019, la aproximativ patru zile dupa ce fusese realizata. Postarea a fost stearsa intre timp. Integral Images a aplicat pentru drepturile de autor asupra imaginii, iar cererea a fost aprobata pe 20 februarie 2021, potrivit documentelor de la US Copyright Office.

Compania a sustinut ca Dua Lipa a publicat "cu buna stiinta" fotografia pe retelele de socializare fara permisiune si a mentinut-o pentru a face bani, contul sau fiind monetizat, avand continut advertorial. Desi multi cred ca pot publica o imagine in care apar, legea prevede ca fotograful detine dreptul asupra acesteia.

Lipa nu este primul star dat in judecata pentru ca a folosit imagini realizate de paparazzi pe social media. Gigi Hadid, Liam Hemsworth si Khloe Kardashian s-au confruntat cu astfel de cazuri, iar in 2019 Ariana Grande si Justin Bieber au ajuns la un acord cu fotograful Robert Barbera in situatii similare. In acelasi an, Jennifer Lopez a fost actionata in judecata de Splashy News and Picture Agency pentru ca a postat o fotografie cu ea si Alex Rodriguez pe Instagram. Compania a renuntat apoi la reclamatie cu acordare de daune.