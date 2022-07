Casă de nebuni: Tatăl lui Elon Musk spune că are o fetiţă cu fiica sa vitregă - "Singurul lucru pentru care suntem pe pământ e să reproducem!"

Tatăl magnatului companiilor Tesla şi Space X a dezvăluit că, de 3 ani, are al doilea copil secret, a cărui mamă este tânăra sa fiică vitregă, Jana Bezuidenhout. Errol Musk, cu care Elon seamănă ca două picături de apă, are 76 de ani, iar Jana are 35 de ani.

În urmă cu 3 ani, potrivit The Sun", Erroll ar fi avut o fată, al doilea copil al cuplului, după un băiat, Elliot Rush, care acum are 5 ani.

Cei doi parteneri nu mai locuiesc împreună din cauza diferenţei mari de vârstă, iar bebeluşul „nu era plănuit", dar a venit oricum. „Jana a locuit cu mine la 18 luni după ce s-a născut Rush", a spus tatăl magnatului.

Şi Rush ar fi fost conceput „pe loc", după ce fiica lui vitregă a venit să locuiască cu el, ca urmare a faptului că fusese dată afară din casă de un iubit: „Trebuie să înţelegeţi că eram singur de 20 de ani şi sunt unul care greşeşte", a spus atunci tatăl miliardarului.

Jana avea doar 4 ani când Erroll Musk s-a căsătorit cu mama sa, Heide, după ce a divorţat de Maye, mama lui Elon şi a fraţilor săi, Kimbal şi Tosca.

Din căsătoria dintre Erroll şi Heide, care a durat 18 ani, s-au născut două fiice, Alexandra şi Asha. Jana este, la rândul ei, fiica dintr-o altă căsătorie a lui Heide.

Sosirea lui Elliot în 2017 provocase o ruptură între Errol şi Elon: CEO-ul Tesla, care are 9 copii, ar fi „înnebunit" la vestea că tatăl său ar fi procreat cu fiica sa vitregă.

Anunţând naşterea bebeluşului, Errol a explicat pentru „The Sun" că a avea mai mulţi copii este scopul lui în viaţă: „Singurul lucru pentru care suntem pe pământ este să reproducem. Dacă aş putea avea altul, aş face-o. Dacă aş fi gândit altfel, Elon sau fratele lui Kimbal nu ar fi existat".

Este o poziţie pe care se pare că o împărtăşeşte magnatul tehnologiei, în ciuda relaţiilor proaste cu părintele său.

Elon a spus recent că prolificitatea sa excepţională serveşte pentru a face faţă „crizei subpopulaţiei" a planetei şi, în urmă cu doar câteva zile, a anunţat că are doi copii din afara relaţie cu o directoare la firma sa de inteligenţă artificială, Neuralink.

Bebeluşii aveau să se nască cu câteva săptămâni înainte de cel de-al doilea copil pe care Elon l-a avut cu fosta parteneră, Grimes, care s-a născut în decembrie.