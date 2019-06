Ce au decis medicii in cazul lui Mihai Constantinescu. Se va intampla marti

Vestile care circula in ultima vreme despre artistul Mihai Constantinescu nu sunt tocmai bune. La Spitalul Floreasca, unde cantaretul este in continuare internat, medicii fac tot posibilul pentru recuperarea completa a acestuia. Muzicianul are nevoie de sange, iar familia si prietenii s-au mobilizat pentru a-i convinge pe oameni sa doneze sange pentru iubitul artist.

Artistii doneaza marti sange pentru Mihai Constantinescu

De altfel, artistii vor merge marti, 18 iunie, sa doneze sange, dupa ce in mediul online s-a creat o campanie fara precedent pentru salvarea lui Constantinescu. Simona Secrier, nevasta muzicianului, nu se dezlipeste de patul de spital si se roaga neincetat pentru ca Mihai sa isi revina, dupa ce in urma cu mai bine de o luna suferise doua stopuri cardiorespiratorii.

Starea de sanatate i s-a complicat dupa ce cateva zile artistul a inceput sa respire singur. Din nefericire, a fost reconectat la aparate, iar medicii de la Floreasca sunt sceptici cu privire la evolutia acestuia. Mihai Constantinescu se zbate intre viata si moarte din data de 13 mai, cand a fost internat de urgenta, seara, dupa ce a facut stop cardiac.

Cat de grava este starea artistului: ce este insuficienta mitrala

Problemele de sanatate ale vedetei sunt mai vechi si a trecut in urma cu cativa ani prin mai multe operatii complicate. In 2008, autorul hit-ului „Iubiti si cainii vagabonzi" a fost operat la inima la o clinica din Targu Mures, dupa ce fusese diagnosticat cu stenoza aortica, hipertensiune pulmonara, cardiopatie valvulara si insuficienta tricuspidiana gradul doi, printre altele.

Dupa 9 ani, Mihai a fost din nou operat de doctori dupa ce s-a constatat o disfunctie a valvei mitrale. Aceasta afectiune este explicata prin faptul ca sangele are propria cale de urmat in organism, iar cand vorbim de insuficienta mitrala, lichidul rosu nu circula in directia in care trebuie. Astfel ca, inversarea anormala a fluxului sanguin de la ventriculul stang la atriul stang duce, in timp, la cresterea tensiunii arteriale si acumulare de lichid in plamani.