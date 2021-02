Ce crede mama Dianei Șoșoacă despre fiica ei: "Capra sare masa, iada sare casa!"

Diana Sosoaca este avocata si provine dintr-o familie cu renume. Mama ei, Alice Florescu Bleotu, este un medic ginecolog foarte cunoscut si indragit, cu un doctorat in stiinte medicale la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila".

Mama Dianei Sosoaca a acordat un interviu in care a vorbit si despre fiica ei, despre care spunea ca "ii seamana" si ca "are curajul de a spune lucrurilor pe nume". Diana Sosoaca este la a treia casatorie si are un baiat in varsta de 19 ani si o fata de 8 ani. Ea a declarat, anterior, ca nu s-a inteles cu fostii soti deoarece este "insuportabila si autoritara". Actualul ei sot este chimist si a lucrat la Combinatul Oltchim, din Ramnicu Valcea, timp de 18 ani.

"Diana imi seamana. In anumite privinte, ma depaseste. Stii tu proverbul: 'Capra sare masa, iada sare casa!'. In sensul pozitiv al afirmatiei, desigur! Apreciez curajul ei de a spune lucrurilor pe nume, desi traim intr-o societate mai mult ipocrita. Este extrem de responsabila, iar profesional performeaza prin elocinta, elocventa si imagedemnitate. Vezi tu, pare ca ma laud, dar toti cei ce o cunosc pot afirma acest lucru", a spus Alice Florescu Bleotu.