Ce filme să vezi pe Netflix și HBO Go cât timp stai acasă de coronavirus

Dacă tot ai plătit abonamentele până acum la Netflix și HBO, e timpul să te bucuri de ele ca de cinema. Așa că ți-am făcut o listă cu producții care, pe de o parte, nu te vor plictisi și, totodată, te vor învăța câteva lucruri despre lume.

Netflix e cel mai mare jucător din piața de video on demand din lume. A mizat constant pe seriale, prelungite pe cel puțin două sezoane. De cealaltă parte, HBO e o companie mare, dar spartă în tot felul de entități. În România avem HBO Go, platforma on demand care-i ceva mai limitată decât cea din Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii. Serialele noi apar și în România, e mai greu însă cu accesul la filme noi.

Ce să vezi pe Netflix

Uncut Gems / 2 ore și 15 minute

Îți zic de la început că o să urăști sau o să iubești acest film. E cu Adam Sandler și asta s-ar putea să te facă să-l urăști. Dar n-ar trebui. Spre deosebire de comediile lui ușoare și pe alocuri stupide, producția de acum e în altă ligă. A intrat direct pe Netflix și are un final pe care nu l-ai fi prevăzut niciodată într-un film cu Sandler.

Ți-aș da spoiler din final numai ca să înțelegi de ce merită să-l vezi. Altfel, e un film în care se înjură mult - în engleză, un evreu patron de amanet bagă la pariuri toți banii pe care îi face, are o căsnicie eșuată și vrea să dea o ultimă lovitură.

Bine, la cum și-a dus viața până la 40 și ceva de ani cu siguranță n-ar fi ultima. Dar e una masivă.

Afacerea Est / 1 oră și 27 minute

Te-ai găsit vreodată într-un moment în care n-ai putut să le explici străinilor ce-i cu România? E în regulă, acest film te învață să rezumi perfect situația de la noi, din est. Ba o zice un personaj din film la un moment dat: „Aici nu e Europa aia pe care o cauți tu. Aici e Europa de... EST".

Practic, un tip specializat în muzică și voce într-un cor de amatori vrea să facă bani cu o afacere de bișniță. Dintr-una într-alta se combină cu un tip mai în vârstă care dă pe afară de idei. Pe drum culeg un șofer alcoolist care ar vrea și el să facă bani.

În film se bea mult, se vorbește în moldovenește, că totul se întâmplă în Republica Moldova, iar tipului cu idei chiar îi ies unele dintre ele. Dacă vrei încă un motiv să te uiți, e bine să știi că acțiunea e fixată în vremea griperi aviare. A fost epidemie și atunci, chiar dacă nu atât de grav ca acum.

În fine, ce-ai aici e un mix de tipul „Wes Anderson după șase luni în Vaslui și mulți litri de votcă proastă".

The Shawshank Redemption / 2 ore și 22 minute

Filme și seriale despre închisoare s-au tot făcut, dar nu ca ăsta. Morgan Freeman e „viețașul" care știe tot ce mișcă în penitenciar și are câteva lecții pentru noii veniți. Între el și Andy Dufresne se leagă o prietenie ciudată, dar trainică, și asta-i ține în viață până când fiecare e eliberat într-un fel sau altul.

Unul iese la finalul pedepsei, altul își face singur drumul spre libertate, după ce-a fost închis pe nedrept. Dacă n-ai apucat să vezi până acum filmul - e din 1994 - e o ocazie perfectă. Dacă l-ai văzut, te lasă iar cu o lecție importantă: în închisoare, timpul are prostul obicei de-a sta pe loc, ceea ce societatea din afara ei nu face.

Snowpiercer / 2 ore și 6 minute

În 2020, regizorul sud-coreean Bong Joon Ho a dat lovitura cu „Parasite" și-a luat primul Oscar pentru cel mai bun film dat unei producții străine. Și Bong e obsedat de stratificarea socială, de la cei mai săraci la cei mai privilegiați.

Poate e șocantă abordarea din „Parasite", dar înainte de filmul acesta a avut altul și mai dur: „Snowpiercer". Stratificarea e aici făcută într-un tren: la coadă săracii, la capăt, dumnezeul locomotivei și al tuturor.

Laitmotivul umanității, așa cum ne-a demonstrat istoria până acum, e că cei de la coadă vor să ajungă sus. Așa fac și aici. Nu toți reușesc și, mai ales, nu toți vor supraviețui acestei încercări. Dar într-un univers post-apocaliptic, mai rămâne altceva de încercat?

The Big Short / 2 ore și 10 minute

„Short" e din jargonul bursei și presupune că poți miza că acțiunile se duc la vale. În criza economică din 2008 miliarde de dolari s-au evaporat de pe bursă, dar la fel de bine miliarde de dolari s-au dus în buzunarele celor care au prevăzut că totul se va prăbuși. Au mizat pe pierdere și-au ieșit în câștig.

Ce face acest film cu iz de documentar e să urmeze câteva povești ale celor care, prin metode diferite, au identificat o problemă cu domeniul imobiliar.

E și-un moment excepțional în film, când se duc să verifice dacă sistemul de creditare pentru imobiliare chiar a scăpat de sub control. Și-l descoperă pe un tip care le dezvăluie că până și un câine a putut obține împrumut. Sigur, nu de capul lui, ci pus de stăpân pe documente.

Fie și doar pentru modul ironic de-a trata momentul crizei e de văzut. Pe alocuri o să fie greu de urmărit definițiile termenilor de pe bursă, așa că îți recomand subtitrarea în română.

Serial bonus: The Spy / 6 episoade

Așa cum Adam Sandler face o figură frumoasă în „Uncut Gems", așa face Sacha Baron Cohen aici. E o mini-serie dedicată unuia dintre cei mai cunoscuți spioni israelieni. Eli e trimis în misiune în Siria, unde va fi și ucis (dar ăsta nu e spoiler, e istorie).

Între momentul recrutării și uciderea în piața publică, Eli trece prin cele mai ciudate momente. Ajunge să dezvolte și să trăiască destul de ancorat în viața paralelă din Siria, unde e un respectat om de afaceri.

Ce să vezi pe HBO Go

Un pas în urma serafimilor / 2 ore și 21 minute

E poate cel mai echilibrat film românesc din ultimii zece ani. Are ceva umor, are un mediu absurd în care se desfășoară acțiunea (biserica), are ceva nuditate și un fel pragmatic de-a distruge viețile personajelor.

De la început până la final, filmul urmărește povestea lui Gabriel, un adolescent care intră la teologie. Ținta e să ajungă preot, doar că universul în care se regăsește e mai degrabă al unei închisori în care preotul șef se vrea un spion cu deprinderi de dictator. Pe alocuri îi iese.

Și filmul te lasă cu acest citat în minte: „Dacă vezi, nu spui. Dacă spui, nu scrii. Dacă scrii, nu semnezi".

Salyut-7 / 1 oră și 54 minute

În urmă cu câțiva ani a făcut ceva valuri filmul „Gravity". Doi astronauți prinși pe orbita Pământului. Filmul „Salyut-7" e la fel minus drama artificială de Hollywood și nume mari ca Sandra Bullock sau George Clooney.

E cu ruși care n-au timp de lacrimi, că revenirea pe Pământ e mai importantă. La fel de important e și că filmul e inspirat dintr-un eveniment real pe care rușii, în buna lor tradiție, au încercat să-l ascundă până când a scăpat cu totul de sub control.

Așa că unul dintre cosmonauții trimiși în spațiu face cel mai estic și rusesc lucru posibil: trece peste protocol și riscă totul ca să obțină controlul unei stații spațiale. Și nici măcar nu-i asta partea grea.

Brexit / 1 oră și 33 de minute

Brexit a venit, a trecut, iar Marea Britanie încearcă să-și facă un fel de viitor în afara Uniunii Europene. Asta e realitatea. În film, acțiunea e înainte de votul din 2016 și cum un om determinat, ajutat de alții cu diversele lor interese, a reușit nu să transforme Brexitul în realitate, ci să profite de voturile celor cărora nici nu le-a trecut prin minte să voteze.

„Brexit" e timpul acela de film la granița ficțiunii cu realitatea, dar tot te lasă cu impresia că realitatea e mai suprarealistă decât ce ți-ai putea imagina. Avem însă producția asta și în ea poți vedea cum, până la vot, cetățenii pot fi mânați ca o turmă de oi într-o anumită direcție care n-are nicio legătură cu ideea de democrație, ci doar cu emoție.

Sigur, nu-i o noutate, doar tehnicile de persuasiune din film sunt o noutate.

Deadwood / 1 oră și 46 de minute

„Deadwood" a fost, până la acest film, un serial vag popular la începutul anilor 2000. Pe fondul unei nostalgii și unei nevoi de sinteză a apărut și filmul.

Continuă povestea din serial, dar o poți prinde din mers. Oricum, lucrurile se întâmplă la zece ani după evenimentele din serial și ce ar trebui să te intereseze e că are ceva cowboy, un stat american care abia și-a câștigat acest statut, iar Statele Unite ale Americii cu totul sunt în formare și definitivare.

Altfel, ca fundal, ai tot felul de rivalități mărunte și bărbați care se chinuie să vorbească cu un oarecare accent vechi.

Lajkó, țigan în cosmos / 1 oră și 30 minute

Da, știu, e încă un film cu spațiu și aventuri spațiale. Dar spre deosebire de precedentul acesta e o comedie neagră numai bună să privești lucrurile și din alt punct de vedere.

Cum ar fi fost dacă, de fapt, prima ființă în spațiu n-ar fi fost un câine (Laika), ci un om? Și să fi fost, eventual, din regiune: Ungaria, România sau Bulgaria.

Așa ajunge Lajos Serbán, cunoscut de toți ca Lajkó, să fie candidat pentru spațiu.

Serial bonus: Loudest Voice / 7 episoade

Indiferent ce-ai crede despre televiziunile de știri de la noi, gândește-te că sunt ca niște copii de grădiniță. În serialul „Loudest Voice" afli cum e o televiziune care tocmai a terminat facultatea și-a dat la școala doctorală de manipulare în masă.

Se numește Fox News și, pe alocuri, seria asta e o ficțiune. În centrul atenției este Roger Ailes, care a reușit în aproape 10 ani să creeze cea mai gălăgioasă și urmărită televiziune de știri din SUA.

De-a lungul celor șapte episoade ai ocazia să vezi ce tehnici folosește ca să deformeze discursul public, cum e atacat Barack Obama până când Rupert Murdoch cade la pace cu el, dar și cum poate arăta un mediu toxic de muncă.

Serialul se mai remarcă prin ceva: cum alegi angajatul potrivit, când tu vrei, de fapt, să creezi nu neapărat televiziune de informare, dar televiziunea care își generează subiectele și trage de ele până când nu mai e nimic acolo decât o carcasă golită de sens.