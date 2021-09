Ce îi cerea soţul actriţei din Beverly Hills 90210. Dependenţa de sex a distrus mariajul lui Tori Spelling cu Dean McDermott.

O sursă mărturiseşte că despărţirea cuplului este „iminentă” şi că se va produce imediat ce vedeta din Beverly Hills, 90210 se va întoarce în Statele Unite.

Tori Spelling e decisă să renunţe la mariajul cu Dean McDermott. Actriţa, care şi-a şocat recent fanii cu noul look, este în prezent plecată din ţară şi lucrează în Malta la un proiect, dar sursele spun că după 15 ani mariajul celor doi e istorie. „Călătoria este pentru serviciu, dar Tori chiar avea nevoie să scape de Dean". O persoană din anturajul lor susţine că despărţirea s-a produs în urmă cu trei luni, dar Dean şi Tori au încercat din răsputeri să-şi salveze căsnicia. "Dependenţa sexuală a lui Dean a devenit prea mare pentru Tori. El nu a trişat, dar vrea doar sex tot timpul."

Chiar dacă acum nu a călcat strâmb, actorul i-a fost infidel soţiei sale în trecut. În 2014, McDermott, în vârstă de 54 de ani, a recunoscut că a înşelat-o pe Tori , în vârstă de 48 de ani, şi a mărturisit că asta are de-a face mai degrabă cu felul în care se simţea anumite lucruri despre sine, decât cu ceea ce făcuse soţia sa. "Trebuia să fac asta pentru a simţi un fel de putere."

Din păcate, pentru actriţa din Beverly Hills 90210 acesta fusese întotdeauna cel mai rău coşmar, aşa că a devenit un obstacol imens de depăşit.. „Cea mai mare teamă a mea în relaţia noastră a fost că el mă va înşela", a declarat ea. „Aşa că, atunci când s-a întâmplat, am spus:„ Vezi, m-am gândit întotdeauna din prima zi că o să mă înşele ", şi nu era vorba despre el, ci despre mine", a continuat ea cu sinceritate. „Mi-am spus:„ Bine, ştiu că nu sunt suficient de bună ", aşa am simţit despre mine şi într-o zi îşi va da seama de asta şi va găsi pe altcineva".

McDermott a recunoscut că se simte ruşinat de scurta aventură. "Nu am mai simţit niciodată o aşa ruşine". Deşi cei doi actori au încercat să-şi refacă relaţia, acum se pare că renunţă definitive. "De data aceasta s-a terminat. Tori este mamă pentru cinci copii, are o afacere şi lucrează la noi proiecte. Ea nu poate pur şi simplu să-i dea sex lui Dean ori de câte ori el o cere. Are nevoie mai mai mult emoţional de la el, iar el nu poate face asta.. " Cuplul are cinci copii: Liam, Stella, Hattie, Finn şi Beau. McDermott mai are cu Mary Jo Eustace, fosta soţie, un fiu, pe Jack.