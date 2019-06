Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, dupa ce a luat trofeul de la Romanii au Talent

Ana Maria Pantaze a transmis public un mesaj in aceasta dupa-amiaza, facand referire la trofeul castigat la "Romanii au Talent", sezonul #9suprem. Apropiatii si fanii artistei au reactionat imediat si i-au lasat nenumarate comentarii la postare.

Astazi, la mai bine de 10 ore de cand a castigat finala show-ului de talente de la Pro TV si a transmis primul mesaj: "Sunt inca in stare de soc, va multumesc din tot sufletul meu pt sustinere si aprecieri!", Ana Maria Pantaze a mai asternut pe Internet cateva cuvinte emotionante.

"Putere! Asta am simtit aseara (n.r.: vineri, 31 mai). Si am simtit-o prin toti porii. V-am simtit pe toti alaturi de mine si asta m-a ajutat sa fiu prezenta si sa dau totul. Am simtit ca este responsabilitatea mea sa nu va dezamagesc, ca este responsabilitatea mea sa va reprezint pe voi si trairile voastre. Ma inclin de milioane de ori si va multumesc de tot atatea ori" este mesajul scris de Ana Maria Pantaze astazi, in jurul pranzului, pe pagina sa oficiala de Facebook.

"Mi-au dat lacrimile, o interpretare ireprosabila, succes mai departe!", "Imi pare bine ca ai castigat tu, chiar mi-am dorit asta, dar sa stii ca ai fost votata dupa prestatiile din trecut! Mie aseara nu prea mi-a placut, prea te-au schimbat, nu mai erai tu fata cea simpla pe care am cunoscut-o in preselectii", "Vino si la «Vocea Romaniei», o sa castigi si acolo, ai sa vezi ???", "Felicitari! Meritul este al tau, noi, cei de acasa, doar am confirmat ca talentul este mai presus de orice", "Sincere felicitari! Chiar daca in noaptea finalei peste localitatea mea a fost o furtuna groaznica si am ramas 22 de ore fara electricitate, iar in bateria telefonului nu mai aveam decat 6% curent, chiar daca nu am avut posibilitatea sa va vad evoluand in finala, tot v-am votat, pentru ca am stiut cui trimit votul. Felicitari pentru castigarea concursului si mult succes intr-o viitoare cariera muzicala!" sunt cinci dintre comentariile stranse de postarea castigatoarei de la "Romanii au Talent" 2019.