Ciprian Marica, dezvăluiri în premieră după ce a fost prins la femeia altuia: „Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu”

Ciprian Marica, fostul internațional român, a vorbit pentru prima dată despre escapada amoroasă de la Clujm când a fost prins în camera unui hotel cu Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la Transgaz.

„O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat!", a declarat Marica la GSP.

Ciprian Marica a fost prins în vara anului trecut într-o cameră de hotel din Cluj alături de Ana Muntean. Cel care l-a prins a fost chiar soțul Anei Munteanu, care l-a filmat și imaginile au fost publicate de site-ul ziardecluj.ro în luna aprilie a acestui an. Marica a apărut în fața soțului Anei Muntean într-un prosop de baie, pe jumătate gol și cu explicații cel puțin ciudate.

Totuși, la mai bine de un an de la escapada amoroasă, Ana Muntean și Florin Muntean junior au rămas împreună și au dat uitării problemele cauzate de Ciprian Marica. Fostul fotbalist a fost apărat de nenumărate persoane publice la momentul respectiv.