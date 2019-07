Cluj: Electric Castle cu patinoar, holograme şi efecte de laser

Ediţia 2019 a festivalului Electric Castle îi aşteaptă pe cei peste 150.000 de participanţi cu 250 de artişti, dar şi cu un patinoar cu gheaţă artificială, holograme şi efecte de laser.

"Dintre toate sporturile posibile, cu siguranţă că nimeni nu şi-ar fi imaginat că ar putea practica patinajul tocmai la Electric Castle, în mijlocul lunii iulie. Festivalul aduce la Castelul Banffy din Bonţida tehnologia "like-ice", un tip de gheaţă artificială care nu condiţionează distracţia de temperaturile exterioare, iar participanţii vor avea la dispoziţie patine speciale pentru acest tip de material, acreditat şi pentru folosirea la competiţiile internaţionale de patinaj sau curling. Patinoarul estival este amplasat în apropiere de Booha Mansion, locul perfect de selfie pe patine cu vedere asupra castelului medieval. De asemenea, lansăm la ediţia 2019 şi proiectul New Media Castle, cu efecte de laser, holograme şi proiecţii imersive de video mapping, dar şi un concept în premieră, Sensorial Playground, un spaţiu de joacă senzorial, care face muzica accesibilă tuturor, prin experienţe interactive mediate de tehnologie. Aşteptăm peste 150.000 de persoane la Electric Castle care să se bucure atât de concertele de muzică, dar şi de noile surprize pregătite", a declarat, miercuri, presei, directorul de comunicare al Electric Castle, Andi Vanca.

De asemenea, organizatorii au amenajat un cinematograf unde vor fi proiectate filme. Electric Castle are loc în perioada 17-21 iulie, la Castelul Banffy din Bonţida, iar printre concertanţi se numără şi trupa americană Limp Bizkit. De asemenea, vor concerta, printre alţii, Florence and The Machine, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, Bring Me The Horizon, dar şi Loredana, CTC, Şuie Paparude, Grimus, Moonlight Breakfast, The Mono Jacks. Măsurile de ordine sunt asigurate de peste 1.400 de jandarmi şi poliţişti.