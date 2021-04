Cofondatorul Neuralink spune că „putem" construi Jurassic Park

O informatie bomba ne parvine de la Bruxelles si e legata de jocurile de culise din tara noastra. In chestiune intervine si Laura Codruta Kovesi, sefa a Parchetului European, care alaturi de OLAF are puteri depline sa ancheteze fraude legate de orice fel de conexiuni pe banii europeni. Parchetul European ar putea să-şi înceapă activitatea de la 1 iunie și multe dintre dosare ar putea să-i vizeze pe români.

Îndrăgitul cântăreț Victor Socaciu a ajuns la spital în stare gravă, după ce s-a infectat cu COVID-19, în urma organizării unui festival folk la Breaza. Artistul are diabet și a suferit în urmă cu mai bine de 10 ani o intervenție de transplant.

In perioada 2015-2016, Radu Cristescu s-a remarcat ca invitat cvasipermanent și activ, tupeist și arogant, in emisiunile unor posturi private de televiziune, îndeosebi la B1 TV și România TV, in care a comparut drept emisar al fostului presedinte Traian Basescu si al fostului ministru Elena Udrea, criticand si combatand cu predilectie PSD.