Concurenta Lorelai de la iUmor violata de medicul stomatolog: "M-a drogat, m-a pipăit în zonele intime, mi-a pus mâna pe sâni"

Ştefania Costache (34 ani), fostă concurentă „iUmor", pe nume de scena Lorelai, favorita a lui Mihai Bendeac, a făcut acuzaţii cât se poate de grave la adresa unui medic stomatolog, care lucrează într-o clinică din zona Titan. La o consultaţie, acesta ar fi drogat-o, apoi ar fi dus-o în apartamentul lui, unde ar fi violat-o. Tânăra i-a făcut medicului dosar penal, depunând o plângere la Poliţie pentru abuz şi viol şi, deocamdată, se aşteaptă rezulatele analizelor toxicolgice de la IML.

„Îl cunoşteam pe acest medic, mă urmărea pe Instagram. M-a invitat la el la clinică. A insistat să ne întâlnim, să-mi vadă dantura. M-a aşteptat în faţa blocului, nu ştiu nici acum de ce am acceptat întâlnirea cu el. Am coborât în pijama, am fost la o pizzerie din vecinătate. Mi-a povestit de fetiţa, de soţia lui. Am stabilit o întâlnire pentru detartraj, a fost ok, cu excepţia faptului că nu avea asistentă. Apoi a insistat să-mi facă un air flow. Mă anunţase să nu mănânc şi să nu vin cu maşina. A început să facă procedura, primul moment care a fost ciudat e că mi-a administrat foarte multă lidocaină. Am ameţit un pic, după care a aplicat un gel anestezic roz, a pus din abundenţă. Aveam gust de oţet în gură. În declaraţia de la Poliţie a spus că m-a pus să stau 4 minute cu gelul în gură. Când m-am ridicat de pe scaun nu puteam să stau în picioare. Cabinetul se mişca, calendarul de pe perete venea spre mine. I-am zis că plec singură de acolo. A fost ultimul moment când am fost conştientă. Ultimul meu flash era cu mine lângă policlinică, oamenii mă întrebau dacă să cheme salvarea. Eu vomitam. A venit el şi a zis că sunt cu el. Apoi, m-am trezit dimineaţă la 9 la mine la mine acasă, când colega de apartament mi-a dat un recipient ca să urinez în el", a povestit Ştefania Costache.

A doua zi după incident, tânăra a mers la INML și, ulterior, a depus o reclamație la Poliție. "Eu cred, ca și cei de la IML, că ar fi Drogul violului. Eu nu știam nici când a venit Salvarea ce e cu mine și au stat două ore cu mine. Am ajuns la 1 noaptea acasă, prietenele mi-au spus că eram într-o stare deplorabilă, nu puteam să merg, am apucat să le spun că m-a dus la el acasă, că m-a pipăit în zonele intime, mi-a pus mâna pe sâni și ceva despre o pătură maro. El susține că m-a dus la el acasă să-mi dea primul ajutor și că am dormit singură în dormitor", a mai povestit tânăra. Din păcate, dosarul bate pasul pe loc, iar rezultatele analizelor toxicologice nu au venit nici până acum. "Luna asta se împlinește un an de zile de când am depus o plângere la poliție împotriva unui domn doctor stomatolog, despre care nu pot spune cu certitudine ce substanță mi-a administrat, pentru că, deși s-a împlinit un an, nu am primit rezultatele de la INML încă. Și, în urma administrării substanței, m-a dus la dânsul acasă vreme de vreo patru ore. Nu am nici cea mai mică amintire din acea seară, în afară de ce mi-a povestit fosta mea colegă de apartament și câteva flashuri din cabinet și un singur flash din spatele cabinetului. Cu toate astea, m-am ales cu un dosar, care are 98 de pagini mai exact. Sunt camere video care au surprins momentul în care intram cu dânsul în scara lui de bloc, în care eram total confuză, dezechilibrată și dezorientată, după cum scriu anchetatorii", a precizat Ștefania, într-o filmare pe vlogul ei. Medicul în cauză neagă tot ce s-a întâmplat în acea seară, dar s-ar fi încurcat în declarațiile date la Poliție. Anchetatorii au intrat însă posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale blocului în care medicul locuiește.