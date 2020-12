Condamnat sa se uite timp de un an la filmul "Bambi". Un braconier din SUA a ucis sute de caprioare

Un braconier din SUA a fost condamnat sa se uite de cel putin 12 ori la filmul Disney "Bambi". El a fost judecat pentru uciderea ilegala a sute de caprioare.

Braconierul din Missouri, David Berry Jr, trebuie sa vizioneze filmul de animatie cel putin o data pe luna in timpul pedepsei sale de un an. El a fost arestat in august impreuna cu doi membri ai familiei pentru uciderea caprioarelor, decapitarea lor si lasarea cadavrelor sa putrezeasca, au acuzat procurorii. Se pare ca este unul dintre cele mai mari cazuri de braconaj din istoria Missouri, scrie BBC. In plus fata de pedeapsa cu inchisoarea pentru vanatoarea ilegala de cerbi, judecatorul Robert George i-a ordonat lui Berry Jr sa vizioneze filmul Walt Disney "Bambi" in fiecare luna.