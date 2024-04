Constantin Dulcan anunță cuvintele pe care nu trebuie să le rostim: "Ne trezim cu tumori!"

Medicul Constantin Dulcan a explicat că există unele cuvinte pe care nu e bine să le folosim! Acesta spune că oamenii care le folosesc și care sunt supuși la stres se îmbolnăvesc. Dacă în medicină cauzele bolilor sunt medicale sau corporale, în metafizică orice boală e o expresie a unei stări sufletești negative care s-a perpetuat prea mult timp!

Prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan:

„Stresul in organism are efect asupra a trei elemente structurale esentiale: neuronul, ADN-ul, adica substratul genetic al organismului, si sistemul imunitar. In ceea ce priveste neuronul, stresul blocheaza neurogeneza, formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni. Si iata ca in secolul nostru vorbim de o frecventa din ce in ce mai mare, de o morbiditate crescanda a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacitatii intelectuale.

Asupra acidului dezoxiribonucleic, deci asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie, se cheama telomeri. Stresul actioneaza asupra acestor telomeri, pe care ii scurteaza astfel. Mai exact, cu fiecare diviziune celulara, telomerii se scurteaza, stresul actioneaza asupra lor, deci reduce pur si simplu longevitatea, durata vietii.

Sunt experiente ale unor oameni de stiinta din Statele Unite ale Americii, mergand prevalent pe ideea de alimentatie vegetariana. Iar cu sistemul imunitar ce se intampla? Asupra sistemului imunitar - un stres, o furie, o manie de cinci minute poate sa blocheze celulele sistemului imunitar aproape pana la cinci-sase ore. Sistemul imunitar este acel sistem de celule si organe care produc limfocite.

Acestea ne apara de virusuri, de bacterii si isi fac datoria circuland in permanenta in organism. De pilda, celulele care mor trebuie indepartate. Iar in organism exista celule limfotice killer sau ucigase, care inglobeaza aceste celule care mor, pentru ca altfel ele se pot fixa pe un loc, creeaza inflamatie si de aici ne putem trezi cu tot soiul de boli, inclusiv cancer.

Asadar, aceste celule numite medical NK sunt extrem de utile, ele trebuie sa circule in permanenta in organism ca sa poata si sa ne apere impotriva tuturor acelor substante care sunt straine de corp. Stresul le tulbura eficienta.

Tehnologia ne-a oferit foarte multe avantaje, dar in acelasi timp a depasit ritmul nostru biologic de adaptare. Uitati-va si la ce se intampla in mass-media: toate stirile pe care le urmaresti numai lucruri rele anunta. Toate astea ne afecteaza. Dincolo de asta, exista in viata tuturor oamenilor care traiesc in lumea asta si suferinte, necazuri."