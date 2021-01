Cotabita: "Nu-mi explic fenomenul! Dupa ce m-am vindecat de Covid mi s-a imbunatatit vederea"

Gabriel Cotabita a anuntat ca s-a vindecat de COVID-19, declarand ca, dupa ce a trecut prin boala, vederea i s-a imbunatatit si nu mai are nevoie de ochelari.

Gabriel Cotabita s-a infectat cu noul coronavirus la inceputul acestui an, fiind nevoit sa se interneze pentru a primi tratament. "M-am trezit in spital dupa ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine asa. Nu am fost grav, a trebuit insa sa stau sub observatia medicilor, sa fiu monitorizat, mai ales ca am mai avut probleme de sanatate", a spus Gabriel Cotabita.

Artistul a mai precizat ca, in mod ciudat, vederea i s-a imbunatatit dupa ce s-a vindecat de aceasta boala: "Aveam dioptrii de -1, iar acum vad perfect. Dupa ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a imbunatatit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar ma bucur".

Gabriel Cotabita a mai explicat ca s-a "programat, desigur, astept sa imi vina randul. Trebuie sa fim nebuni sa nu-l facem. Cum vine asta, adica sa vina vaccinul, ne-am rugat sa apara, iar noi strambam din nas si sa nu mai vrem sa-l facem? Este singura solutie sa iesim din pandemie, sa revenim la activitatile obisnuite. Suntem inconstienti sa nu-l facem. Nu stiu cine a generat aceasta campanie impotriva vaccinarii, dar de data asta nu-i de vina Biserica."