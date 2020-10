Cum a ajuns o studentă în mașina de spălat a trebuit să fie salvată de pompieri

O studentă din Marea Britanie a rămas blocată în mașina de spălat și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi eliberată.

Rosie, studentă în anul III la Hull și colega ei de apartament, Lydia, masterandă la aceeași universitate, au postat întreaga poveste pe TikTok, unde au adunat deja peste 60.000 de vizualizări, scrie The Tab. Din cauza restricțiilor impuse pe timpul nopții în Marea Britanie în perioada pandemiei, cele două tinere au decis să petreacă acasă, au făcut un foc în curte, apoi au început să bea. La un moment dat, Rosie i-a spus Lydiei că, dacă se îmbată și ea, se bagă în mașina de spălat. Iar Lydia s-a îmbătat. "Mi-a spus să intru și, ce să fac, am intrat", a spus Rosie. "Măcar își ține cuvântul", a fost reacția prietenei sale.

Între timp, Lydia s-a dus la culcare, iar ceilalți prieteni au încercat să o scoată pe Rosie din mașina de spălat, dar aceasta rămăsese blocată din cauza modului în care își îndoise picioarele. "Probabil nu ajuta și faptul că era beată", a comentat ulterior Lydia. După ce au încercat mai bine de 20 de minute să o scoată pe Rosie din mașină, au chemat în cele din urmă pompierii. "Bună, s-ar putea să sune cam ciudat, dar prietena noastră este blocată în mașina de spălat", sună apelul făcut la pompieri, iar în videoclip pot fi auzite și sirenele mașinii care ajunge la fața locului. Apoi au sprijinit-o pe Rosie pe scaune, ca să nu mai stea întinsă pe podea.

Lydia a spus că a fost „trezită de luminile albastre care străluceau afară. Am intrat în panică, crezând că e incendiu de la focul din curte, dar când am ajuns, jos Rosie era blocată în uscător", a povestit Lydia. "Nu am putut să nu râd, iar pompierul, când a intrat, a spus "asta e interesant", mai povestește tânăra. Chiar și pompierii s-au chinuit ceva timp pentru a o elibera pe Rosie, deoarece s-ar fi putut electrocuta, pericol de care tinerii care au încercat să o elibereze înaintea lor nici nu-l realizaseră.

Rosie spune acum că are „multe vânătăi pe picioare și cred că mi-aș fi putut rupe degetul mic, dar este în regulă. Mă dureau brațele din cauza faptului că mă ridicam și picioarele îmi erau încrucișate într-o poziție nefirească". "Cu siguranță nu a fost unul dintre cele mai bune momente ale mele", a mai spus Rosie, potrivit căreia familia i-a transmis că s-a făcut de râs, dar toți prietenii ai adoră întâmplarea, la fel și TikTok.