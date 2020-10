Cum a incercat Raluca Zenga sa ascunda separarea de Walter: "Asteptandu-l pe tati". Cei doi divorteaza dupa 14 ani

Antrenorul italian Walter Zenga (60 de ani) a confirmat marti seara, printr-o postare pe Instagram, despartirea de romanca Raluca, femeia cu care a format un cuplu timp de 14 ani.

Zvonurile privind ruptura aparuta dintre cei doi au inceput sa circule insa in urma cu 2-3 luni, in contextul in care sotii Zenga n-au mai fost vazuti impreuna, iar pozele de familie cu Walter si Raluca de pe retelele de socializare au disparut subit.

Totusi, la inceputul lunii august, Raluca Zenga a transmis un mesaj pe Instagram in care a facut, probabil, o ultima incercare de a-si salva casnicia. "Asteptandu-l pe tati", a transmis Raluca de la resedinda din Dubai, impreuna cu cei doi copii ai cuplului, Samira (11 ani) si Walter junior (8 ani), textul fiind insotit si de o inimioara. Merita mentionat faptul ca, doar cu cateva zile inainte, Walter Zenga fusese concediat de la carma echipei italiene Cagliari.

Cea mai distractiva comunitate de pariori este la Mozzart Bet. Ai cote de top la pariuri sportive si pariuri live, cote marite la loterii, distractie la sloturi, casino live cu dealer si adrenalina la maxim la cursele de caini si cai. Alatura-te comunitatii acum si ai 100% bonus la prima depunere!

In continuare, Raluca a detaliat situatia, lasand de inteles ca totul e sub control. "Nu am folosit pana acum platformele sociale pentru a face declaratii de presa sau dezmintiri...dar fortata de imprejurari m-am gandit sa linistesc apele...Avand in vedere ca presa din Romania ne da deja despartiti...vreau sa clarific ca familia noastra a stat neintregita. Doar datorita COVID-ului, cu restrictii de calatorie, si A obligatiilor de antrenor ale sotului meu, noi nu am putut merge in Italia si pana la sfarsit de campionat el nu a putut veni in Dubai! Toate bune si Dumnezeu sa ne aiba in paza!", a mentionat sotia lui Walter Zenga.