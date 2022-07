Cum a reușit Ion Cristoiu să slăbească 30 de kilograme într-o lună și jumătate: ”Rămâne o performanță. Toată lumea se mira!”

Ion Cristoiu a dezvăluit în cadrul unui interviu, în emisiunea lui Marius Tucă, cum a reușit să slăbească în timp record 30 de kilograme și a explicat și cum și-a menținut greutatea după dietă.

În anii '90, din cauza celor aproximativ 105 kilograme pe care le avea, jurnalistul Ion Cristoiu se alesese cu porecla de „Ardei gras". Cu o voinţă de fier, jurnalistul a reușit ca, în doar o lună şi jumătate, să dea jos 30 kilograme. La acea vreme a fost cea mai spectaculoasă schimbare de look prin dietă.

„Mi-am făcut o normă de alergat în fiecare dimineață și în fiecare seară câte jumătate de oră. Când eram la Beijing, la ora 8:00 aveam întâlnire și mă trezeam la ora 6.00 și alergam prin Beijing". Ion Cristoiu a mărturisit că nu a mai consumat alcool de peste 20 de ani și în tot acest timp s-a ținut de sport.

„Trebuie să iți faci o normă. Eu de 20 și ceva de ani nu pun o picătură de alcool. Dacă am pus.. am rupt performanța. După îngrășare, organismul se obișnuiește cu o porție mare de mâncare. Când o cobori e groaznic. Îți trebuie vreo 4 - 5 zile să te obișnuiești. Am slăbit vreo 30 de kg într-o lună și ceva. Rămâne o performanță. Toată lumea se mira. Am avut și foarte multă apă în organism", a declarat Ion Cristoiu.