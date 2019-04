Cum arata astazi actorul din celebrul film "Iisus din Nazaret", in regia lui Franco Zeffirelli

Robert Powell, celebrul actorul din filmul "Iisus din Nazaret", este astazi un om obisnuit, total schimbat de personajul din film. Doar blandetea atat de cunoscuta a ochilor sai mai amintesc de personajul interpretat in pelicula regizata de Franco Zeffirelli.

Asa cum era de asteptat, si pe Robert Powell l-a urmarit greutatea rolului jucat. Actorul a primit cu greu un rol intr-un alt film, dupa foarte multi ani de la savurarea succesului cu "Iisus din Nazaret", pelicula realizata in 1977. Apropiatii sustin ca filmul l-a marcat profund pe actor. Acesta a avut o perioada in care se credea Iisus Hristos si in care vorbea de parca ar fi fost mereu in rolul sau. "Din cap pana-n picioare eram Iisus Hristos! A fost ceva magic.", declara la acea vreme actorul.