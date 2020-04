De ce nu s-a căsătorit niciodată Raed Arafat? Ce se spune despre el

Raed Arafat este o personalitate foarte cunoscută în toată România. Ne-a impresionat prin munca sa și a ajuns să fie un lider în vârful „sănătății țării" noastre. La fiecare încident major, domnul Arafat este prezent, uneori ai senzatia ca s-a clonat. Indiferent de ora, zi sau perioada, domnul Arafat răspunde la telefon, coordonează solicitările și mereu are grijă ca totul să iasă cât mai bine.

Conduce SMURD și IGSU, adică tot ce înseamnă salvare, descarcerare și servicii de urgentă. Cu atâtea locuri de muncă și atâția oameni care-l caută, oare mai are domnul Arafat timp și pentru viață personală? Raed Arafat s-a născut pe 24 mai 1964, în Damasc, Siria. La doar 16 ani Arafat a emigrat în România pentru a studia medicina, pentru că nu știa limba română, acesta a studiat-o la Pitești. Ulterior a studiat facultatea de Medicină din Cluj. În anul 1990 a pus bazele serviciului mobil de urgență cu ajutorul Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă. De-a lungul anilor s-a dezvoltat și a ajuns să fie numit Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Raed Arafat este prezent aproape zilnic la televizor sau cel puțin pomenit în media. Este extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală. N-a fost văzut niciodată cu nimeni și nici a ținut departe familia sa de opinia publică din ochii telespectatorilor. Într-un interviu a fost întrebat de ce nu s-a căsători, iar Șeful SMURD a declarat: „Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite așa, simplu: pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viață personală care să fie dedicată unei familii. Nu poți să ai familie și să ai în același timp o muncă în care ești implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi frați și o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă și după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004".