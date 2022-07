Delia a scăpat ca prin minune de tragedia din Dolomiți! Decizia de ultimul moment care a salvat-o!

Delia Matache este o împătimită a vacanțelor cât mai exotice și a călătoriilor, în general, așa că artista și-a luat bărbatul și au plecat într-un mic concediu într-o stațiune montană din Alpi.

Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, s-au nimeit, din nefericire, în stațiunea în carer s-a produs o avalanșă de gheață și roci, care a făcut victime. 7 persoane au murit, iar 22 sunt încă date dispărute în urma prăbuşirii ghețarului Marmolada din munţii Dolomiţi, din nordul Italiei. Delia a mărturisit că o decizie de ultim moment a făcut ca ea și soțul ei să nu se afle în calea ghețarului ucigaș.

„A fost o alegere de traseu spontană. Am zis să nu mergem pe acest ghețar. Mie mi-ar fi plăcut să merg acolo, fiind unul dintre cele mai înalte puncte din zona Dolomit și singurul ghețar din zona asta. Mi-ar fi plăcut să merg pe traseul ăsta, dar am ales un traseu la fel de spectaculos, fără ghețar, pe versantul opus. Ieri, în momentul în care am început traseul, căzuse parte din ghețar. Îl pozam și nu știam că a căzut. Fotografiam toată zona, ne bucuram de priveliști, nimeni nu știa că s-a întâmplat tragedia asta, pentru că nefiind de-ai locului nu cunoaștem foarte bine și nu ne-am dat seama că e ceva în neregulă cu forma de relief în sine.", a declarat Delia Matache.