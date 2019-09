Diana Dumitrescu a nascut in mare secret! Actrita a dus o viata activa pe tot parcursul sarcinii

In secret, fara prea multa valva, discreta actrita Diana Dumitrescu a nascut primul copil al cuplului. Actrita a dus o viata activa pe tot parcursul sarcinii si i-a tinut permanent la curent pe fani si urmaritorii de pe retelele de socializare cu evolutia sarcinii. S-a declarat o gravida linistita, a calatorit foarte mult si a spus despre sarcina ca a fost una usoara si frumoasa.

Frumoasa actrita nu a vrut sa faca prea multa valva in legatura cu nasterea, asa ca a tinut momentul secret. A preferat sa imparta emotiile doar cu familia si apropiatii. In cea mai recenta postare de pe facebook, Diana a dat marea veste:

"Acum un an de zile spuneam amandoi un "DA" hotarat, fericiti si bucurosi ca pornim impreuna pe drumul vietii in dorinta de a ne construi o familie. De cateva zile in viata noastra a venit noul membru al familiei noastre, care ne face cei mai fericiti oameni de pe planeta! Suntem in al noualea cer! Azi sarbatorim un an de casnicie alaturi de fiul nostru, Carol Anton! Bine ai venit in familia noastra! Sa iti fie viata magica si plina de culoare! Te iubim!", a scris actrita si a postat prima fotografie cu ei trei.