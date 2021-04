Dieta bazata pe fazele Lunii tinuta de Madonna si Demi Moore. Ce spun nutritionistii despre acest "regim alimentar astral"

Dieta astrala, care presupune adaptarea dietei la fazele lunii, a devenit populara pe internet, dar si in randul celebritatilor precum Demi Moore sau Madonna. Adeptii acestei diete sustin ca apa din organism este afectata in acelasi fel de ciclurile lunare ca si mareea oceanelor.

Prima etapa a dietei astrale dureaza 14 zile, timp in care luna scade de la stadiul de Luna plina la stadiul de Luna noua. Este perioada ideala pentru inceperea curelor de slabire, deoarece corpul are tendinta de a elimina excesul de apa, dar si toxinele. In ziua de Luna noua, capacitatea corpului de a elimina apa este maxima, scade pofta de mancare si poate fi tinut post negru, pentru persoanele care doresc sa piarda rapid apa din organism.

In urmatoarea faza, care dureaza tot 14 zile, cea de crestere a Lunii, corpul incepe sa absoarba mai rapid si eficient vitaminele si lichidele, dar si eventualele toxine. In aceasta faza, medicamentele, alcoolul si alte substante toxice isi cresc potenta, putand fi absobite mai usor. In ziua de Luna plina, aceasta tendinta de absortie este la punctul culminant, apa acumulandu-se foarte repede in tesuturi. In aceasta zi sunt recomandate alimente mai uscate, precum nuci sau seminte. Alcoolul, cafea si medicamentele au potenta maxima, de aceea ar trebui evitate.

Nutritionistii spun ca dieta astrala are in spate un concept adevarat. In perioada de descrestere ne putem apuca de o cura de slabit, detoxifiere, iar in perioada de crestere ne putem apuca de un proiect nou, de o cura de imunizare a intregului organism. Pe vremea stramosilor nostri se considera ca luna in descrestere era favorabila eliminarii parazitilor. Pentru o deparaziatare eficienta, sunt interzise zaharul, lactatele, produsele procesate si sunt recomandate alimentele cat mai vii, cu o mentiune speciala pentru usturoi, seminte de dovleac crude, pelin, cuisoare si nuca neagra.