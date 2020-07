Divort cu tambalau! Cum a decurs întâlnirea Claudiei Pătrășcanu cu Gabi Bădălău, la tribunal! Cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure

Pe 16 iulie, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au avut prima înfățișare la tribunal pentru custodia copiilor și partaj. Cei doi foști soți au dat nas în nas pe holurile Judecătoriei sectorului 6, din București, însă întâlnirea a fost una cu scântei.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău își dispută la tribunal custodia și programul de vizită al celor doi băieți pe care îi au împreună. La ieșirea din sală, ambii soți nu au ezitat să se atace reciproc, semn că războiul dintre ei nu se va încheia prea curând. Din nefericire, magistrații au decis amânarea procesului. Claudia Pătrășcanu a mers însoțită de mama ei, iar Gabi Bădălău a preferat să vină singur.

‘Am venit pentru un divorț și pentru copiii noștri. Mi-e teamă doar de Dumnezeu. Depinde ce vor considera domnii judecători. Am venit și cu martori, cu mama, care a stat lângă noi și m-a ajutat în creșterea copiilor. Copiii sunt cu mine și vor rămâne cu mine. Eu nici nu am vorbit cu soțul meu aici. Nu am spus un cuvânt. Au vorbit domnii avocați.

Domnul Gabi mă amână, mă plimbă, nu vrea să înțeleagă că avem doi copii. Nu mă mai surprinde nimic. Nimeni nu a spus nimic, s-a amânat, pe motiv că poate ne vom înțelege, dar de un an de zile încercăm, adică eu încerc, pentru copiii noștri și pentru a primi un divorț pe care l-am solicitat de când el a devenit absent', a spus Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Anul trecut, magistraţii judecătoriei Bolintin Vale au decis ca minorii, Gabriel (5 ani) şi Nicolas (3 ani), să stea la Constanţa, cu mama lor, urmând să petreacă două weekenduri pe lună alături de tatăl lor, la Bolintin Vale.

‘În anii impari: în vacanţa de vară, patru săptămâni, respectiv primele două săptămâni din luna iulie şi primele două săptămâni din luna august, cu posibilitatea pentru reclamant de a lua minorii de la domiciliul mamei, urmând a fi aduşi la domiciliul pârâtei-reclamante din Agigea, cel mai târziu la ora 18.00′, au decis atunci magistraţii.

Această decizie nu prea a fost pe placul lui Gabi Bădălău. La tribunal, bărbatul nu a menajat-o deloc pe fosta lui parteneră, despre care a afirmat că are o atitudine agresivă.

‘Ne judecăm pentru creșterea și educația copiilor, din păcate, soția mea are tot o atitudine agresivă. Îmi doresc ce e mai bun pentru copiii noștri, școlile cele mai bune, cel mai bun viitor. Din păcate, nu am cu cine să am dialog', a spus și Bădălău la Antena Stars.

Următorul termen va avea loc pe 21 iulie, când magistraţii vor decide partajul bunurilor comune. Claudia Pătrășcanu va afla cât i se cuvine după cei patru ani de căsnicie cu Gabi Bădălău.