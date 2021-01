DJ cunoscut din judeţul Argeş, găsit mort într-un hotel din Piteşti

Pascal Di Fazio, cunoscut mai ales ca DJ Pascal, a decedat duminică seară din motive necunoscute. DJ Pascal a fost găsit fără viaţă într-un hotel din cartierul piteştean Trivale.

Cauza morţii DJ-ului, care în 17 decembrie împlinise 62 de ani, este necunoscută, criminaliştii făcând în continuare cercetări. Vestea morţii lui Pascal Di Fazio a căzut ca un trăsnet printre apropiaţi şi fani, mesajele de „Adio!" postate pe Facebook-ul acestuia curgând toată noaptea. DJ-ul avea foarte mulţi prieteni şi printre vedetele autohtone care mergeau şi se distrau pe Litoral sau în cluburile bucureştene pe muzica pusă de el.

"Greu de spus acum, nu am cum să mi-l închipui decât vesel şi petrecând. Am făcut multe petreceri împreună. Am crescut şi mergeam la discotecă pe vremea când el punea muzică şi am ajuns să ne distrăm amândoi la pupitru. Probabil Dumnezeu avea nevoie de un DJ bun", a declarat Cătălin Cazacu, unul dintre prietenii foarte buni.