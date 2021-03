Drew Barrymore desculță pe străzile din New York la 8 grade. Ziaristii de cancan zic ca actrita a innebunit de tot!

Drew Barrymore a ieşit pe stradă în pantaloni de trening şi tricou subtire, fără încălţăminte, şi nu părea să simtă disconfort din cauza asfaltului rece, bucurându-se de plimbare în ţinuta comodă.

Anul trecut, vedeta a spus în Sunday Times că picioarele ei au crescut cu trei numere după naşterea celor două fiice ale sale. „S-au dus zilele în care iubeam pantofii a la Carrie Braddshaw", a glumit vedeta. După episodul aparitiei in picioarele goale pe strazile din New York, intr-o tinuta destul de subtire, unii jurnalisti de cancan de la publicatii din metropola au afirmat ca "Drew a innebunit de tot!" speculandu-se faptul ca aceasta a mai avut episoade "cand a mai luat-o razna" si in trecut, despre care tabloidele au mentionat.

De curând, Drew Barrymore a împlinit 46 de ani. Cu această ocazie, mai multe personalităţi au intrat în direct cu actriţa, în cadrul emisiunii ei tv, „The Drew Barrymore Show", pentru a o felicita şi a-i ura la mulţi ani. Printre oaspeţii surpriză care au ţinut să fie alături de ea s-a aflat şi Steven Spielberg, naşul actriţei. Faimosul regizor al E.T., film în care a apărut şi Drew, a povestit despre un cadou amuzant pe care i l-a făcut după ce Barrymore a pozat în Playboy, în 1995.

Steven i-a dăruit o pătură pe care scria „Acoperă-te!" şi o copie inedită a copertei publicaţiei. „Am chemat un artist care a creat haine de păpuşă, din hârtie, pe care le-am lipit apoi pe copertă, pentru a acoperi părţile ei expuse şi i-am trimis pachetul. Acum este îmbrăcată, mi-am zis". Peste o săptămână, Drew i-a trimis la rândul ei un dar unic. Şi-a cerut scuze cu o serie de fotografii în care apărea îmbrăcată că o călugăriţă, în faţa unei biserici, cu mesajul: "Îmi pare rău... Acum am văzut lumina, sunt pe drumul meu!"