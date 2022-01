E "noaptea minții": Un Quentin Tarantino dintr-un univers paralel scrie o carte despre o istorie alternativă a Hollywood!

Quentin Tarantino se întoarce din nou în lumea din "Once Upon A Time In Hollywood", aclamatul său film din 2019, de data aceasta cu o carte despre Rick Dalton, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio în lungmetraj.

Regizorul american spune că această carte este scrisă de o versiune separată a lui dintr-o istorie alternativă. El a descris proiectul ciudat într-un interviu acordat Empire Online, spunând că se va numi Filmele lui Rick Dalton și că va conține filmografia completă a personajului fictiv. Regizorul spune că inspirația i-a venit din cărțile din anii 1970 din care oamenii puteau afla lucruri inedite despre actorii lor favoriți.

"Îți va oferi o biografie rapidă a vieții sale. Iar apoi va începe să îi treacă în revistă cariera", explică el. Conceptul pare destul de simplu însă povestea din fundal face lucrurile să devină confuze. Tarantino spune că, deși el o să apară pe coperta cărții, acesta nu va fi același Quentin Tarantino care a regizat "Once Upon a Time in Hollywood" în universul nostru ci un Quentin Tarantino dintr-un univers alternativ al Hollywood-ului.