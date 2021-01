Este sau nu lesbiană Bianca Andreescu? Anuntul facut de ea in legatura cu orientarile sale sexuale

Bianca Andreescu este carantinata in Australia si asteapta cu nerabdare primul turneu de Grand Slam in tenis. Nascuta din parinti romani, tenismena din Canada nu a jucat niciun meci in 2020 din cauza unei accidentari si a pandemiei de coronavirus.

In 2021, vrea sa ajunga din nou in top, asa cum a fost in 2019, cand a castigat primul turneu Grand Slam din cariera, US Open. Conditii de regina pentru Simona Halep in Australia, unde este carantinata cu viitorul sot. Piscina interioara si alte facilitati.

Izolata in camera de hotel din Australia, Bianca Andreescu le-a raspuns fanilor la cele mai indiscrete intrebari, prin interemediul unei retele de socializare. "Nu, nu sunt lesbiana", a spus tenismena dupa o intrebare venita de la un internaut. Bianca Andreescu a petrecut Sarbatorile de Iarna la Dubai, unde s-a si antrenat cu una dintre prietenele sale cele mai buna, rusoaica Anastasia Potapova.