Eugen Mihăescu: "Poate că Academia Română a murit. La așa Academie, așa aniversare!

Cunoscutul pictor si grafician Eugen Mihăescu transmite o scrisoare deschisă la aniversarea Academiei Române

"Domnule Președinte, dragi colegi,

Astăzi, de ziua Academiei Române, am avut neplăcerea să văd un documentar, făcut parcă de oamenii lui Nicolae Ceaușescu (de exemplu Adrian Sârbu) la Studiourile "Alexandru Sahia", despre istoria celui 'mai înalt for național de consacrare științifică și culturală al țării'. Nu am auzit niciun cuvânt despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cel care a decretat înființarea Societății Academice Române, instituția de la care 'ne tragem', dar am auzit de 'n' ori numele prințului Carol de Hohenzolern Sigmaringen. Că așa suntem noi, românii: ieri secretari ai partidului Comunist Român, astăzi liberali, mondialiști, liber-schimbiști...

Și nici asta nu s-a auzit bine! Nu pentru că aș fi eu surd sau acustica aulei nu e bună, ci pentru că dl. Mone, responsabilul cu audio-vizualul și internetul la academie, este un 'urechist'. În plus, domnule Președinte, pentru că, vorbind întruna cu domnul Secretar general, academicianul Ion Dumitrache, ați bruiat sonorul cu binecunoscuta dumneavoastră voce ascuțită. Nici măcar pe dumneavoastră nu v-a interesat filmul. Am văzut că vă scărpinați de zor la nas și m-am întrebat dacă aveați mâncărimi din cauza fenomenului Pinocchio sau pur și simplu vă smulgeați părul din nări, fiindcă vă deranja. Iar dacă nu conversați cu vecinul și nu vă scărpinați, atunci vorbeați la telefon...

La așa Academie, așa aniversare! La așa Academie, așa președinte, că doar sunteți singurul candidat la alegerile de mâine, asemenea înaintașului Nicolae Ceaușescu.

P.S. La poarta Academiei era arborat drapelul negru. Nici urmă de tricolor! Nu aflasem cine a murit. Poate că a murit Academia Română!

Eugen Mihăescu

membru de onoare al Academiei Române"