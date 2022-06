Explorați cea mai mare peșteră din lume - Son Doong!

Peștera Son Doong - este considerată în prezent drept cea mai mare peșteră de pe planetă, ea a uimit lumea prin dimensiunea sa incredibilă și frumusețea sa unică.

Peștera Son Doong este o destinație turistică renumită în Quang Binh, aparținând Parcului Național Phong Nha - Ke Bang (Comuna Son Trach, Districtul Bo Trach, Provincia Quang Binh), o provincie din centrul Vietnamului. Țară care are peste 2400 km în lungime. De asemenea, peștera face parte din sistemul subteran care conectează peste 150 de alte peșteri din Vietnam în zona de lângă granița cu Laos.

Peștera Son Doong a fost trecută în patrimoniu mondial cu caracteristici remarcabile: peșteră naturală cu cea mai mare dimensiune, propria junglă tropicală luxuriantă, râu subteran și climă unică. Datorită peisajului său impresionant, Peștera Son Doong a devenit o destinație preferată pentru echipele de filmare ale celor mai celebre canale de televiziune din întreaga lume, precum National Geographic, BBC, ABC, NHK, Hong Kong, Singapore etc. Son Doong Cave a fost fundalul principal pentru videoclipul Alone Pt.II de către artistul de renume mondial - Alan Walker.

The New York Times a clasat peștera Son Doong drept una dintre cele mai bune destinații din lume în 2014. A fost nominalizată printre primele 10 „locuri cele mai uluitor de pitorești de vizitat de pe planetă" de către Global Grasshopper. În plus, National Geographic, Telegraph, Daily Mail, Trip Advisor, Huffington Post au elogiat frumusețea inegalabilă a lui Son Doong.

Peștera Son Doong s-a format în urmă cu 2-5 milioane de ani pe când râul care trecea prin zona montană de calcar a fost îngropat. Apa a erodat calcarul și a creat un imens tunel subteran. În zonele de calcar moale, prăbușirea tavanului tunelului a format găuri mari, care au devenit apoi cupole gigantice. Peștera are aproximativ 200 m înălțime, 200 m lățime și cel puțin 8,5 km lungime. Cu aceste dimensiuni extraordinare, Peștera Son Doong este considerată cea mai mare peșteră din lume.

Marian Gârleanu