Fata lui Al Bano spune tot adevărul despre relaţia cu Romina Power, fosta soţie a tatălui său

Într-un interviu acordat Corriere della Sera, Jasmine Carrisi a vorbit despre cariera în muzică la care visează, deşi se află la început de drum, despre numele cu greutate pe care îl poartă şi familia sa extinsă. Cuvintele tinerei de 20 de ani despre Romina Power creează multă vâlvă.

Fiica lui Albano şi a Loredanei a recunoscut că are o relaţie bună cu mama fraţilor săi mai mari şi vorbeşte de multe ori cu ea. La urma urmei, ambele familii au petrecut carantina în imensa proprietate din Cellino San Marco, deşi în două structuri diferite. Jasmine se afla în casa principală cu părinţii şi fratele ei mai mic, Bido, în timp ce Romina se află într-un alt corp de casă cu fiul ei, Yari. Jasmine a mărturisit că vorbeşte mult cu Romina, în special despre Los Angeles, un oraş pe care Power îl cunoaşte bine şi unde fiica lui Albano ar dori să se mute în curând.

Deşi această mişcare pare în acest moment doar un vis, Jasmine speră să viziteze California în curând şi să dea lovitura pe plan profesional. Revenind la Romina, aşadar, vedeta a reuşit să stabilească o legătură bună cu fosta soţie a tatălui său, dar şi cu ceilalţi copii pe care Albano îi are, iar asta dincolo de antipatia istorică pe care aceştia o au faţă de Loredana Lecciso. În ciuda presiunii exercitate de Albano, Romina şi Loredana nu au reuşit niciodată să se împrietenească. Cele două continuă să se sape şi să se lovească de la distanţă.

Al Bano a participat alături de fiica sa Jasmine la The Voice Senior, iar aceasta nu este singura surpriză. Se pare că tatăl şi fiica vor participa din toamnă, de asemenea, şi la cea de-a doua ediţie a programului, care a fost confirmată de Rai după excelentele ratinguri TV. Experienţa a întărit legătura dintre Albano şi Jasmine, care visează să păşească pe urmele celebrului ei tată. Tânăra are o relaţie excelentă cu Brigitta, fiica pe care Loredana Lecciso o are de la fostul ei soţ, Fabio Cazzato. În plus, Jasmine împarte multe cu Bido, de care este foarte ataşată, şi cu Yari. Relaţiile cu surorile Cristel şi Romina, care nu mai locuiesc în Italia, sunt mai greu de gestionat. Şi despre Ylenia, fiica dispărută a cuplului Albano Romina, Jasmine a lăsat să se ştie că ar vrea cu adevărat să o cunoască.