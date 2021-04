FBI investighează trucarea de meciuri Counter-Strike din Liga profesionista

Comisia de Integritate în Sporturi Electronice (ESIC) colaborează îndeaproape cu autoritățile din Statele Unite, inclusiv cu FBI-ul, pentru a investiga acuzațiile de trucare a meciurilor din liga profesionistă din America de Nord a shooter-ului online Counter-Strike: Global Offensive.

Informația a fost dezvăluită de Ian Smith, comisar pentru integritate al ESIC, acesta anunțând că există o anchetă în derulare cu privire la un „grup relativ mic, dar semnificativ de jucători" suspectat de aranjarea meciurilor din liga nord-americană a CS: GO. „[Este] ceea ce aș descrie drept aranjare clasică a meciurilor", a declarat Smith într-un interviu acordat canalului de Youtube slash32.

„Cu alte cuvinte, jucătorii sunt mituiți de sindicate de pariuri externe pentru a truca meciurile. Spre deosebire de atunci când jucătorii o fac pe cont propriu, oportunist (...) se întâmplă de mai mult timp, [și trucarea] este mult mai organizată", a afirmat Smith, acesta adăugând că ESIC a strâns dovezi și se pregătește să își prezinte public concluziile și orice alte acuzații conexe în următoarele două săptămâni.

Ancheta vine la doar șase luni după un scandal care a dus la o interdicție de un an pentru 7 jucători australieni de CS: GO din cauza încălcării regulilor anticorupție și după ce ESIC a emis un total de 35 de interdicții în luna ianuarie a acestui an împotriva unor gameri care au pariat pe propriile meciuri, relatează Destructoid.