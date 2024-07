Fenomenul Catfishing prinde viteză: Leonardo DiCaprio sau Kevin Costner își "sună" fanele cu buzunare largi

Cu ajutorul inteligenței artificiale, devine din ce în ce mai dificil să recunoști deepfakes și, prin urmare, escrocheriile care exploatează chipurile celebrităților pentru a atrage victimele în capcană.

Până acum, tot ce este nevoie este un software pentru a realiza videoclipuri false, dar credibile. Așa a apărut fenomenul catfishing, o înșelătorie online în care o persoană pretinde că este altcineva. Hackerii creează adesea profiluri false și folosesc chipurile unor persoane celebre pentru a manipula victimele.

Eileen Leeks este o fană a lui Kevin Costner de ani de zile, iar când a primit o invitație pe Facebook pentru a cumpăra un voucher de 100 de lire sterline pentru a-l întâlni pe actor, a acceptat. Și nu numai atât. Ea cumpără două. "Am primit apoi un mesaj în care mi se spunea că am fost înșelată și că va trebui să cumpăr un card VIP de peste 1.000 de lire sterline pentru a-l întâlni pe Costner", a declarat ea pentru BBC. Leeks locuiește în Felixstowe, Suffolk, are 63 de ani și a căzut în capcana escrocilor.

Victimele sunt de obicei contactate pe aplicații de dating și site-uri de socializare, ca în acest caz. Escrocii oferă pachete VIP pentru a se întâlni, a vorbi sau a primi dedicații de la artiști, actori sau muzicieni. Ei mizează pe emoții pentru a le împinge să cheltuiască din ce în ce mai mulți bani. "Nu-mi vine să cred, sunt șomeră și am pierdut enorm, îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat", a declarat Leeks.

Leeks urmărea de ani de zile pagina de Facebook a lui Kevin Costner, o pagină care era de fapt condusă de escroci. Când a primit primul mesaj, a crezut că este vorba despre un pachet VIP pentru a-l întâlni pe actor. "M-au convins să cumpăr aceste două vouchere Apple de 100 de lire sterline", a povestit ea. După prima plată, escrocii au relansat și au oferit un pachet de 1.000 de lire sterline pentru o întâlnire cu actorul de la Hollywood.

Nu numai atât. "La un moment dat am primit un apel video și Kevin Costner a apărut pe ecran. Fața lui se mișca și de aceea am crezut că era chiar el. Stătea pe un scaun în biroul său", a povestit Leeks. "Apoi, 'echipa sa de management' m-a contactat și mi-a spus că nu era el și că oamenii îi foloseau chipul și vocea pentru a înșela oamenii, iar în cele din urmă am aflat că și escrocii erau în spatele echipei".

Leeks a raportat escrocheria la poliție și a fost din nou contactat de hackeri. "Mi-au promis o slujbă și un apartament în America. M-am gândit 'ce naiba se întâmplă?'" Ea a adăugat: "Poate că există într-adevăr cineva care acceptă propunerea și crede că într-adevăr va primi o slujbă și un apartament în America, caz în care ar pierde într-adevăr o mulțime de bani."

Aceasta nu este prima dată. În iunie, o femeie în vârstă de 48 de ani a plătit 6750 de euro în mai multe conturi bancare pentru a-l întâlni pe Leonardo DiCaprio. Ca și Leeks, și ea fusese contactată de pagina (falsă) de Facebook a actorului. Ea a decis apoi să raporteze escrocheria la procuratura din Milano. Managerii falși "susțineau că ar fi putut aranja să mă întâlnesc cu adevăratul Leonardo DiCaprio la Cannes, în timpul celebrului festival de film. Totul contra unei plăți de 470 de dolari". Apoi, din nou, după prima plată, escrocii au început să strângă din ce în ce mai mulți bani.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, devine din ce în ce mai dificil să recunoști deepfakes și, prin urmare, escrocheriile care exploatează chipurile celebrităților pentru a atrage victimele în capcană. Până acum, este nevoie doar de un software pentru a realiza imagini false, dar credibile. Oricine crede că este o victimă a catfishing-ului ar trebui să raporteze mai întâi escrocheria, însă este foarte dificil să se recupereze banii investiți în fondurile escrocilor.