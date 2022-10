Fiica lui Jackie Chan trăiește în mizerie în Toronto. Etta Ng Chok-lam este născută din legătura extraconjugală cu regina frumuseții din Hong Kong, Elaine Ng

Jackie Chan are o avere în valoare de 400 de milioane USD datorită unor filme precum Rush Hour și Shanghai Noon, iar singura sa fiică a rămas fără adăpost în 2018 și poate fi văzută la coată la mâncare pentru săraci în Toronto. Etta declarată lesbiană, a spus că „nu și-a dorit niciodată să-și vadă tatăl" și că cei doi rămân străini, în timp ce mama ei are și ea problemele ei, atragând controverse din cauza „parentingului rău", scrie presa chineză.

Ei bine, „Little Dragon Girl", așa cum a numit-o cândva mass-media, are acum la 22 de ani. Născută și crescută în Hong Kong cu o existență relativ privată, Etta Ng Chok-lam este copilul superstarului de la Hollywood Jackie Chan și fosta regină a frumuseții Elaine Ng Yi-lei. Relația dintre cei trei este complicată, totuși, în ultimii ani, Etta și-a criticat deschis părinții celebri prin canalele ei de socializare, făcând adesea remarcile cu soția ei, Andi Autumn, alături de ea.

Jackie Chan a devenit faimos în Hong Kong la sfârșitul anilor '70 și a devenit star mondial 20 de ani mai târziu cu filmele precum Police Story, Who Am I?, Rush hour sau Shanghai Noon. S-a căsătorit cu actrița taiwaneză Joan Lin în 1982 și sunt împreună până astăzi.

Cu toate acestea, în 1999, Chan s-a trezit în centrul atenției când a confirmat lumii că a avut o aventură cu Elaine Ng Yi-lei, o regină a frumuseții din Hong Kong cu 19 ani mai mică decât el. Ea fiind câștigătoarea Miss Asia din 1990 și însărcinată cu ei. Potrivit diverselor surse, Chan a întrerupt contactul cu Ng când a aflat vestea.

Cu toate acestea, actorul și cascadorul și-a recunoscut mai târziu regretul în memoriile sale Never Grow Up, spunând că „a încurcat-o în mod regal": „Când a apărut vestea despre o aventură pe care am avut-o și care a dus la un copil născut din dragoste, frenezia mass-media a fost ca o bombă care exploda", a spus el. „Nu a fost o greșeală pe care am putut-o remedia spunând „îmi pare rău.""

În cele din urmă, și-a cerut scuze soției și fiului său, Jaycee, care acum are 39 de ani, și „nu s-a mai amintit de acest lucru niciodată". Potrivit mai multor rapoarte, Etta, copilul iubit, nu și-a cunoscut tatăl și nu a luat niciodată numele de familie al tatălui ei biologic. În 2015, Ng a declarat presei britanice: „Nu a existat niciodată în viața mea. Nu-l voi privi niciodată ca pe un tată. Dar nici ea nu-i voi purta ranchiună. Nu sunt supărată pe tatăl meu și nu mi-am dorit niciodată să-l văd", a spus ea.

În ciuda averii nete raportate actuale a lui Chan de 400 de milioane de dolari - a fost cândva al doilea cel mai bine plătit actor din lume - el nu o sprijină financiar pe fiica sa.

Ng a făcut atras atenția opiniei publice în octombrie 2017, când s-a declarat lesbiană într-o postare pe Instagram, care a primit feedback covârșitor de pozitiv de la adepții ei. „Sunt șocată de sprijin. Este un pic nebunesc acum, dar sper că va duce la lucruri bune", a comentat ea. Un an mai târziu, Ng a anunțat că ea și Andi Autumn, o influenceră canadiană , s-au căsătorit la Toronto pe 8 noiembrie, înainte de a se întoarce în Hong Kong. Cu toate acestea, Autumn s-a confruntat cu controverse pentru că este cu 12 ani mai mare cu Ng și pentru faptul că Ng era abia la sfârșitul adolescenței când au început să se întâlnească. Cu câteva luni înainte de nuntă, Ng și Autumn au postat un videoclip șocant pe YouTube în care susțineau că sunt „fără adăpost" și dorm sub un pod „din cauza părinților homofobi".

„Nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă pentru că ne-am dus la poliție, ne-am dus la spital, la băncile de alimente, la adăposturi pentru comunitatea LGBTQ și toți pur și simplu nu dau ca***, " a spus Ng în videoclipul acum șters.

Videoclipul a ieșit la suprafață după ce Ng și Autumn (care aveau 18 și respectiv 30 de ani la acea vreme) au fost văzute prin imagini CCTV spunând unei casiere de supermarket în limba mandarină: „Vreau să-mi găsesc tatăl..." Era prima dată când Etta era zărită, de când mama ei o dăduse dispărută. Elaine depusese raportul unei persoane dispărute cu câteva luni mai devreme.

În decembrie același an, Cinema Online și alte magazine au raportat că cuplul a fost dat afară dintr-un hostel din Mong Kok, pentru că nu a plătit aproximativ 250 USD, chirie pe care o datorau.

Într-un interviu acordat presei din Hong Kong despre videoclipul de pe YouTube menționat mai sus, mama sa Elaine a aplaudat la afirmațiile fiicei sale față de „lipsa de adăpost", spunând că cuplul nu ar trebui să învinovățească familia pentru situația în care se află. „Mulți oameni din Hong Kong sunt plătiți cu salarii mici, dar totuși merg la muncă. Dacă nu au de lucru, atunci vor filma acest tip de videoclipuri pentru a se plânge de părinții lor? Oare câte astfel de videoclipuri vom vedea atunci într-o zi?" a spus ea, potrivit Coconuts TV Hong Kong.

Marian Gârleanu