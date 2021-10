Gabriel Cotabiță, momente de cumpănă! Este internat în spital

S-a aflat abia acum că îndrăgitul cântăreț a avut nevoie de urgență de ajutorul medicilor. Gabriel Cotabiță a fost internat săptămâna trecută, după ce pur și simplu nu se mai putea ține pe picioare, scriu tabloidele.

Cântărețul muncise mult pentru proiectul muzical pe care-l pregătește și s-ar fi simțit deodată extrem de rău, susține cancan.ro. Ajuns la spital, medicii i-au făcut internarea și s-ar afla încă în spital, având nevoie de monitorizare 24 de ore din 24. Fanii s-au îngrijorat, pentru că de ceva timp, Cotabiță a dispărut de pe rețelele de socializare sau Whatsapp.

Admiratorii cântărețului au avut practic de ce să dea alarma, având în vedere cumpenele pe care Cotabiță le-a trecut de-a lungul timpului. În urmă cu șase ani, artistul a suferit un infarct și a stat săptămâni în șir în comă, la granița dintre viață și moarte. Cotabiță și-a revenit miraculos, deși nu i se mai dădeau șanse să fie recuperat în vreun fel, dar viața i s-a schimbat total. La începutul anului, Cotabiță a mai avut de gestionat o situație dificilă. A fost infectat cu virusul SARS-CoV-2.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate. M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ", a spus artistul.