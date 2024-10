Gafă incredibilă: Oana Zăvoranu a vândut mașina în care soțul ascunsese economii de 300.000 de euro

Oana Zăvoranu, cunoscută pentru temperamentul iute, și-a tras singura o gaură imensă în buget, după ce a vândut mașina soțului ei Alex Ashraf cu 25.000 de euro. Suma ca suma, dar în mașină soțul Oanei ascunsese o adevărată avere, 300.000 de euro, bani pe care cei doi nu i-au mai recuperat.

"Deci Porsche-ul de peste 100.000 de euro a fost vândut cu 25.000 de euro", începe Alex, întrerupt, pentru câteva secunde, de Oana, care a vrut să puncteze un detaliu: "Horia îmi spunea: trebuie să-l vinzi, tu o ai pe aia mică... Trebuie pedepsit... Aveam noi un șofer, dar care știa să facă toate actele la îndemnul lui. Că Horia a venit cu mine când am semnat actele. O gagică cu bărbatul ei au cumpărat mașina. A vrut ăla să i-o facă nevestei cadou. Presupun că au avut și Vlădescu și Eli de împărțit ceva cu ei!"

Alex spune, apoi, ce ascundea în mașina care tocmai fusese vândută. "Aveam bani foarte mulți acolo. În jur de 300.000 de euro. Bani și bijuterii. Care, pur și simplu, au dispărut. Asta a fost boala mea, de m-am certat cu Oana atunci și am strâns degeaba, pentru că trebuia să plătim una-alta și au fost mai multe lucruri care s-au greșit în perioada respectivă cu Horia și am zis: eu țin banii la mine, nu la seif, nu la nimic... Mașina era seiful meu. Am văzut niște poze la Oana în telefon și l-am sunat pe Alex, un angajat al clinicii, dar el nu a găsit banii și bijuteriile, că dacă le găsea, își lua casă, mașină, se vedea asta", povestește Alex Ashraf.