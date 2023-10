Gafa lui Irinel Columbeanu când și-a vândut vila: "Dar tu nu știi ce ai semnat?"

Fostul milionar Irinel Columbeanu, ajuns la un azil, fără bani, a făcut noi dezvăluiri privind situația sa financiară.

"E posibil să pot să îmi recuperez vila de la Izvorani. Casa este acum a unei avocate, care a fost a mea. Avocata mi-a dat niște bani. Un contract de vânzare cumpărare cu garanție imobiliară", a spus Irinel Columbeanu la podcastul lui Serghei Mizil.

„Dar tu nu știi ce ai semnat?", l-a întrebat Mizil pe Columbeanu. „Nu m-am uitat bine... recunosc. Era avocata mea. M-a ajutat la greu. Mi-a dat 600.000 euro și i-am dat casa", a recunoscut Irinel Columbeanu. "Am vândut tot, ceasul de la mână, niște monede de aur, tot ce aveam! Am crezut că o să-mi revin. Nu știu câți bani am pierdut, nu le-am ținut socoteala", a mai spus fostul milionar.