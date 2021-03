Harry și Meghan au aflat ce inseamna numele câinelui lor in limba română. "The Sun" le-a atras atentia ca e vorba despre "penis"!

S-a aflat recent, odata cu dezvaluirile legate de Casa Regala Britanica, despre care este numele labradorului pe care l-au adoptat Prințului Harry și Meghan Markle. Altețele lor regale îl strigă "Pula".

Acum, după apariția volumului "Finding Freedom: Harry And Meghan and the Making of a Modern Royal Family", cititorii au aflat adevărul. Pe rețelele sociale a început o dispută despre originea numelui pus de fostul cuplu regal. E românesc, dat în batjocură, cum scrie "The Sun", care explică englezilor argoul românesc pentru „penis", sau provine de la cunoscuta monedă din Botswana, țara unde cei doi s-au cunoscut? Cartea lămurește originea numelui: după moneda din Botswana, acolo unde s-au cunoscut în urmă cu ceva ani. "Pula" în limba statului african înseamnă ploaie, un fenomen râvnit de băștinași, în țara lor plouând rar.

Cuplul regal a mai fost criticat și pentru încercarea de a înregista marca comercială: "Sussex Royal" în căutarea unei vieți independente din punct de vedere financiar, separat de familia regală. Recent, fostul cuplu regal s-a dat în spectacol în cadrul emisiunii lui Oprah Whitney. Momentul culminant al acestuia, vizionat de peste 17 milioane de americani, a fost când Meghan Markle a povestit că la Palatul Buckingham au existat rumori pe seama culorii pielii pruncului lor nenăscut, Archie. În replică, Casa Regală a transmis un comunicat, prin care recunoaște că regretă asemenea fapte.