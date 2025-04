"House of Bears" - Ce nu se observă în această fotografie celebră: o poveste cât se poate de serioasă și profundă de pe o insulă rusească

Această imagine a fost realizată de Dmitri Kokh. Fotograful a reușit să imortalizeze momente inedite cu urșii polari în clădirile abandonate de pe o insulă rusească. Imaginea scoate în evidență schimbările mai ample ale comportamentului acestora.

În septembrie 2021, fotograful rus de animale sălbatice Dmitri Kokh și echipa sa navigau în jurul peninsulei sălbatice și izolate Chukotka din nord-estul extrem al Rusiei. Sperau să viziteze Insula Wrangel, un cunoscut loc de întâlnire pentru urșii polari, când vremea s-a schimbat.

„Ne-am confruntat cu o furtună puternică, cu vânt și valuri foarte puternice, și am încercat să găsim un loc unde să ne adăpostim de furtună, deoarece barca era mică", își amintește Kokh.Ei s-au adăpostit lângă țărmul stâncos al unei mici insule nelocuite, numită Kolyuchin, unde se află o stație meteorologică abandonată din era sovietică - și au făcut o descoperire neașteptată.

„Am văzut ceva mișcare pe insulă, ne-am scos binoclul și am văzut urși polari care se plimbau pe acolo, mulți, poate 15 sau 20", spune Kokh.„Am fost super surprinși pentru că nu ne așteptam să întâlnim urși polari atât de departe în sud. În această perioadă a anului, ei ar trebui să fie deja pe gheața de mare și pe insula Wrangel, în mod normal."

Stația meteorologică de pe Kolyuchin fusese abandonată la începutul anilor 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice. Să pășești pe insulă pentru a fotografia urșii era prea periculos. În schimb, Kokh a folosit o dronă, luându-și timp pentru a obișnui urșii cu ea, apoi a apropiat-o încet.În timp ce îi urmărea, a observat altceva: în interiorul unora dintre case erau urși.

„Mi-am dat seama că era un cadru perfect pentru fotografie, pentru că aceste case sunt super fotogenice, sunt vechi și ruinate, iar animalele care privesc afară din aceste case, este o imagine perfectă", spune el. „Și vremea era groaznică, era vânt, ploaie și ceață, ceea ce este, de asemenea, foarte bun pentru fotografie! Așa că totul s-a potrivit".

Una dintre fotografii surprinde un urs la intrarea în stația meteorologică, iar o alta se uită pe fereastră. Intitulată „House of Bears", aceasta i-a adus lui Kokh prestigiosul premiu Wildlife Photographer of the Year, acordat anual de Muzeul de Istorie Naturală din Londra. „Este cea mai bună fotografie pe care am făcut-o vreodată și cred că nu o voi putea repeta niciodată", spune el.

Tom Smith, profesor de științe ale vieții sălbatice la Universitatea Brigham Young din Utah, a petrecut zeci de ani efectuând cercetări de teren printre urși, inclusiv urși polari, și spune că nu este neobișnuit să vezi urși polari în clădiri abandonate. „Sunt animale curioase, așa că îi vedem adesea în structuri, sau se vor cățăra pe mașini sau conducte", explică el. Cu toate acestea, a existat o tendință mai îngrijorătoare în Arctica, spune el: pe măsură ce gheața marină se topește, urșii polari se apropie din ce în ce mai mult sau se rătăcesc în orașe sau sate locuite, pentru a se hrăni cu gropile de gunoi deschise. „Ei sunt atrași în mod fatal spre așezările umane", spune Smith, iar acest lucru poate duce la conflicte cu oamenii.

Problema este dublă, potrivit lui Smith. În primul rând, comunitățile nordice izolate folosesc adesea gropi de gunoi deschise în apropierea satului. Securizarea gunoiului astfel încât să nu poată fi accesat, de exemplu în pubele rezistente la urși și în gropi de gunoi închise, este costisitoare, subliniază el - și în trecut, nu era necesară. „Influența occidentală copleșitoare din nord a dus la apariția unor economii [de aruncat] care nu au existat niciodată acolo", spune el. „Acele culturi nu au avut niciodată o societate în care să se renunțe la tot, așa că noțiunea de a trebui să securizezi gunoiul - este un lucru nou."

În al doilea rând, Smith remarcă faptul că urșii polari petrec mai mult timp pe uscat din cauza pierderii gheții marine provocate de schimbările climatice. De asemenea, ei își mută vizuinile de pe gheață pe uscat, pentru a evita riscul de a cuibări pe gheața marină din ce în ce mai instabilă, arată cercetările efectuate în nordul Alaskăi. Fără gheața de mare, urșii nu pot vâna pentru dieta lor preferată, ideală, de foci bogate în grăsime, și pot recurge la hrana de pe uscat, fie că este vorba de pradă sau de gunoi.

„Așadar, putem prezice că din ce în ce mai mulți urși ajung pe uscat, sunt din ce în ce mai înfometați și atrași de aceste gropi", spune Smith. Gropile de gunoi tind să fie aproape de sate. „Din această cauză, ne putem aștepta la din ce în ce mai multe conflicte cu urșii", avertizează el.

El subliniază că atacurile urșilor polari asupra oamenilor sunt foarte rare. Potrivit unui studiu, pe parcursul a mai mult de un secol, din 1870 până în 2014, au existat doar 73 de atacuri ale urșilor polari sălbatici asupra oamenilor, distribuite între cele cinci țări cu urși polari: Canada, Groenlanda, Norvegia, Rusia și Statele Unite. Douăzeci dintre atacuri au fost mortale, iar 63 au provocat răniri. (Deoarece atacurile au implicat adesea mai mult de o persoană, numărul total de decese și răniri este mai mare decât numărul de atacuri). Smith spune că oamenii nu fac parte din dieta naturală a urșilor - spre deosebire de felinele mari, cum ar fi tigrii și leii, care văd oamenii ca pe o potențială hrană. „Acesta este un mit global, că [urșii polari] sunt singurii urși care urmăresc și ucid oamenii", spune el.

Cu toate acestea, au existat cazuri în care urșii polari au atacat oameni, urșii masculi subnutriți fiind cei mai susceptibili de a reprezenta o amenințare pentru oameni. În unele cazuri, urșii polari înfometați, care s-au obișnuit cu mâncarea furnizată de oameni , pot considera oamenii drept pradă, sugerează cercetările. Smith spune că apropierea tot mai mare de oameni este problema, mai degrabă decât faptul că urșii vânează oamenii ca atare: „Urșii sunt acolo pentru gunoaie, apoi se întorc în sat și, bineînțeles, sunt capabili să smulgă uși și ferestre. Așa că am văzut o creștere a acestor confruntări", spune el.

O lucrare de cercetare din 2022 avertizează că hrana provenită din surse umane - în special deșeurile - reprezintă o amenințare emergentă pentru urșii polari. Potrivit documentului, oferta de astfel de alimente furnizate de oameni, inclusiv din gropile de gunoi, este în creștere. Ca urmare, unele comunități din Arctica au văzut incursiuni surprinzătoare a zeci de urși polari. Studiul notează că, atunci când au de ales între gheața de mare și gropile de gunoi de pe uscat, urșii polari preferă în continuare gheața de mare - ceea ce sugerează că recurg la gropile de gunoi din necesitate.

De exemplu, în 2019, 60 de urși polari s-au adunat la o groapă de gunoi de lângă satul Ryrkaypiy din regiunea Chukotka din Rusia, la câteva sute de metri de sat, potrivit studiului. Urșii au intrat și în sat, provocând alarmă și forțându-i pe săteni să anuleze evenimentele publice și să își țină copiii acasă. Cu toate acestea, odată ce gheața marină s-a format și s-a îngroșat, urșii polari au părăsit pământul și s-au întors în mare.

În Novaya Zemlya, un arhipelag rusesc îndepărtat, o invazie similară de 52 de urși polari a avut loc în 2019, potrivit studiului. „Deși urșii polari au vizitat groapa de gunoi în anii anteriori, acest eveniment a fost fără precedent", notează cercetătorii, și s-a datorat probabil pierderii gheții marine. În Arviat, o comunitate inuit din Nunavut, Canada, numărul urșilor polari care folosesc groapa de gunoi deschisă din localitate a crescut în fiecare an de la începutul înregistrărilor, în anii 1960.

Petrecerea mai mult timp pe uscat ar putea amenința supraviețuirea pe termen lung a urșilor, spune Smith, deoarece dieta marină este mai potrivită pentru ei. În special, conținutul ridicat de grăsimi din prada lor preferată, focile, este crucial pentru sănătatea lor. Grăsimea, sub formă de grăsime de focă, reprezintă aproximativ 70% din dieta naturală a urșilor polari pe gheața marină. Aceasta conține de două ori mai multă energie per gram decât mușchii. De fapt, atunci când prind o focă, urșii mănâncă mai ales grăsimea și lasă carnea în urmă. Pentru a prinde foci, urșii au nevoie de gheață marină - ei urmăresc focile pe gheață sau așteaptă apariția focilor prin găuri de respirație în gheață. În ultimii 50 de ani, pe măsură ce gheața marină s-a micșorat, numărul urșilor polari a scăzut, arată studiile.

„Ei folosesc [grăsimea din focă] pentru toate: creștere, întreținere, reproducere, menținerea căldurii corpului", spune Smith. „Au nevoie doar de o focă și puțină apă și sunt bine. Sunt animale neobișnuite", adaugă el. Ei pot supraviețui cu această dietă bogată în grăsimi, bazată pe focă, fără a suferi niciun deficit nutrițional, spune el: „Este o minune metabolică".

Atunci când nu au acces la foci și recurg în schimb la prăzi mai puțin grase de pe uscat, cum ar fi păsările arctice, ouăle de pasăre sau hrana din gropile de gunoi, sănătatea urșilor și ratele de reproducere scad și riscă să moară de foame, sugerează studiile. Urșii polari de pe uscat pierd aproximativ un kilogram de masă corporală pe zi, arată cercetările.

„O parte din problema pe care o avem cu schimbările climatice este că amploarea schimbărilor este atât de rapidă", spune Smith. El avertizează că nu există suficient timp pentru ca urșii polari, extrem de specializați, care au evoluat pentru a prospera cu o dietă bazată pe mamifere marine, să se adapteze la revenirea permanentă pe uscat: „Ne temem că acest animal nu se poate adapta din nou la o dietă terestră, erbivoră". Dacă ar trebui să fie permanent pe uscat, „ca specie, ar muri", spune el.

Smith și alți cercetători fac apel la guverne să ofere finanțare pentru a ajuta la protejarea de urși a gropilor de gunoi din apropierea satelor de coastă. „Este extrem de costisitor. Ei au nevoie de ajutor. Nu ar fi prea mult de cerut pentru a securiza gunoiul și a-l face mai sigur pentru oameni și pentru urși", spune el. În caz contrar, oamenii confruntați cu un număr tot mai mare de urși în satele lor ar putea să îi ucidă pentru a fi în siguranță, avertizează el: „Este extrem de nefericit să vezi urși murind dintr-o cauză care poate fi prevenită [cum ar fi gunoiul neasigurat]".

În orașul Churchill, Canada, închiderea unei gropi de gunoi deschise, împreună cu alte măsuri, a redus daunele și rănile umane. Smith și colegii săi studiază, de asemenea, o serie de măsuri suplimentare pentru a ajuta comunitățile să coexiste cu urșii polari, cum ar fi spray-ul pentru urși.

În timp ce conflictul dintre oameni și urși are loc în viața reală, oamenilor din întreaga lume le place în continuare să vadă urși polari în imagini, după cum sugerează reacția la fotografiile lui Kokh. Într-o convorbire video, acesta arată o mulțime de lucrări de artă și chiar tatuaje pe care oamenii le-au făcut pe măsură ce fotografiile au devenit virale.

„A fost o perioadă absolut nebună, pentru că am primit atât de multe e-mailuri și cereri de interviu, iar mulți oameni îmi vorbeau despre aceste imagini. Și spuneau ceva de genul: „aceasta este o imagine post-apocaliptică, așa va arăta planeta noastră dacă vom continua să facem aceleași lucruri cu planeta și nu ne vom schimba obiceiurile„", spune el.

Pentru Kokh, fotografiile premiate ale urșilor polari au deschis multe uși și a participat la alte expediții pentru a fotografia multe tipuri de faună marină. Însă, pe măsură ce se gândește la acea călătorie în Chukotka, lovită de furtună, revine la relația dintre oameni și urșii polari. Pentru început, chiar și în acea regiune incredibil de îndepărtată și sălbatică, dai peste gunoaie umane, spune el: „Ceea ce vezi în această zonă a Arcticii rusești sunt butoaie abandonate, butoaie cu combustibil. Este o problemă binecunoscută, deoarece în Uniunea Sovietică se aduceau mii de butoaie de combustibil și se abandonau, pentru că era costisitor să le aduci înapoi. Și ele încă zac acolo, iar urșii polari se plimbă în jurul lor." În seria de fotografii ale stației meteorologice abandonate, de exemplu, există o fotografie cu urșii care stau într-un peisaj de butoaie împrăștiate.

Dar Kokh subliniază, de asemenea, că imaginile pot fi interpretate în moduri diferite - ca un avertisment cu privire la impactul nostru asupra planetei, dar, de asemenea, ca o mărturie a puterii și rezistenței naturii.

„Când făceam fotografia, mă gândeam la contrastul izbitor dintre animalele vii și aceste clădiri distruse", spune el și ridică o sticlă și o cană: „Știți, toate lucrurile pe care le facem - această sticlă, această ceașcă - toate lucrurile făcute de oameni, vor fi distruse într-o zi și vor înceta să existe, dacă nu vom continua să le facem. Dacă omenirea va eșua, nu va rămâne nimic din noi. Dar viața va exista în continuare".